Die Corona-bedingte Fußballpause in England wird deutlich verlängert. Der Verband FA gab bekannt, dass der Ball bis mindestens 30. April ruhen werde. Darauf einigte sich die FA mit der Premier League, der für die unteren Ligen zuständigen EFL sowie der Spielergewerkschaft und dem englischen Trainerverband. "Wir können jedem versichern, dass die Gesundheit von Spielern, Mitarbeitern und Fans für uns Priorität hat", hieß es in der Mitteilung. Ziel bleibe es, dass die nationalen und internationalen Klubwettbewerbe zu Ende gespielt werden können und "die Integrität jedes Wettbewerbs gewahrt wird". Im Regelwerk der FA ist verankert, dass die Fußballsaison in England nicht später als am 1. Juni enden darf - doch diese Regel gilt bis auf Weiteres nicht mehr: "Die Befristung wird für 2019/20 mit Blick auf den Profifußball aufgehoben", teilte der Verband mit. Damit dürfen der souveräne Tabellenführer FC Liverpool und sein Trainer Jürgen Klopp weiter auf den englischen Meistertitel hoffen.