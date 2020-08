Social distancing gibt’s dann wieder an den nächsten Tagen: Das Team des FC Fulham feiert den Aufstieg in die Premier League.

Von Sven Haist, London

Die Falle des FC Fulham war geschickt aufgebaut. Im Gespräch mit Verteidiger Joe Bryan täuschte Trainer Scott Parker an der Seitenlinie durch hektische Gesten den Gegenspielern vom FC Brentford vor, der Ball werde beim Freistoß auf den kopfballstarken Mittelstürmer Aleksandar Mitrovic gespielt. Vor der Ausführung schaute Bryan dann sekundenlang zu Mitrovic und gab diesem mit der Hand noch einen irritierenden Hinweis. Hinter dem Schauspiel vermutete Brentfords Torwart David Raya keine Finte - er positionierte sich in Erwartung einer Flanke weit vor seinem Tor. Ein kostspieliger Fehler! Denn Bryan hielt aus 35 Metern direkt drauf und entschied so mit seinem verrückten Trickschuss zum Führungstreffer das teure Spiel - es ging inoffiziell um 170 Millionen Pfund. So viel ist in England ungefähr ein Erstliga-Aufstieg wert.

Fulham ist zurück! Nach dem Abstieg aus der Premier League ist der Klub durch das 2:1 über den Londoner Stadtnachbarn Brentford sofort wieder aufgestiegen. Als Dritter, hinter den direkt qualifizierten Teams von Leeds United und West Bromwich Albion. Zurück also im "Promised Land", im gelobten Land, wie die Premier League auf der Insel genannt wird. Ein Paradies, in dem es für die, die ankommen, buchstäblich Geld zu regnen scheint.

Der Aufstieg dient den Klubs zur finanziellen Sanierung

Tabellenvierter war Fulham zuhächst in Englands zweiter Klasse, der mammutartigen Championship mit ihren 24 Klubs. Dafür gab's einen Platz in den Playoff-Halbfinals, in denen die Klubs von Platz drei bis sechs den letzten Aufsteiger ausspielen. In der Vorschlussrunde hatte Cardiff City gegen Fulham das Nachsehen. Das ereignisarme Finale gegen Brentford dümpelte lange vor sich hin, ehe Joe Bryan mit beiden Toren (105./117.) nachhaltig Eindruck hinterließ. Der Anschlusstreffer durch Henrik Dalsgaard (120.+4) bestätigte nur, wie eng es in diesen Alles-oder-nichts-Spielen am Saisonende zugeht. Zwölf der letzten 15 Aufstiegsendspiele hat die siegreiche Mannschaft mit lediglich einem mehr erzielten Treffer gewonnen.

Jahr für Jahr steht unglaublich viel Geld auf dem Spiel. Das soziale Gefälle zwischen Ober- und Unterhaus zählt nach Millionen. Der Aufstieg dient vielen Klubs zur finanziellen Sanierung, da sie unter dem Radar der breiten Öffentlichkeit in der Championship weit über ihre Verhältnissen leben, um nur ja schnell wieder hoch zu kommen. In der Saison zuvor hatte Sheffield United trotz des Aufstiegs ein Jahresminus von 21 Millionen Pfund verbucht, zuvor lag das Defizit der Wolverhampton Wanderers auf dem Weg in die Premier League bei 57 Millionen. Der Aufstieg war die passende Sanierungsmaßnahme. In der Ungeduld, endlich an die großen Gelder zu kommen, dreht sich zudem das Personalroulette: Jüngst waren bei 16 Vereinen zugleich nach nur einem Jahr nicht mehr die selben Trainer wie zuvor im Amt.

Mit Fulham gewinnt die an Milliardären, Oligarchen und Scheichs reiche Premier League in der kommenden Saison wieder etwas Nostalgie zurück. Allein durch die direkt an der Themse gelegene alte Spielstätte Craven Cottage, die fast so bekannt ist wie der Klub selbst. Infolge des Premierenaufstiegs 2001 in die Premier League hatte sich Fulham lange in der höchsten Spielklasse gehalten. Der Höhepunkt der Erstklassigkeit war das vor zehn Jahren verlorene Europa-League-Finale gegen Atlético Madrid in der Verlängerung. Eine weitere Episode aus jener Zeit: Im Jahr 2014 wirkte dort Felix Magath, er war der erste deutsche Trainer in der Premier League. Das Intermezzo war kurz, den Abstieg hat der ehemalige Meistertrainer des FC Bayern und des VfL Wolfsburg nicht verhindern können.

Bei der Rückkehr 2018 sorgte der Klub dann für Furore, indem er sein Team für 100 Millionen Pfund mit neuem Personal eindeckte, darunter André Schürrle, der jüngst vom Fußball zurückgetretene deutsche Weltmeister. Der Plan ging schief, die Unstimmigkeiten rissen den Klub auseinander. Den Schaden konnte Trainer Scott Parker nach seiner Verpflichtung im Frühjahr 2019 nicht mehr ausgleichen. Es ging runter, sogleich wieder rauf, und jetzt hat Parker, 39, beste Vorsätze gefasst: "Wir werden die Dinge anders machen."

Hinter dem Klub steht als Eigentümer der in der Autobranche zum Milliardär gewordene US-amerikanisch-pakistanische Unternehmer Shahid Khan. Momentan wird für rund 80 Millionen Pfund alles umgebaut. Das ehrwürdige Craven Cottage wird zum Vergnügungszentrum erweitert, mit Hilfe einer von der Hafenverwaltung "Port of London Authority" vor mehr als 125 Jahre ausgestellten Lizenz. Diese erlaubt es dem Verein, die mit Restaurants für Passanten versehene Tribüne nach hinten zu versetzen. Um neun Meter zurück und hinein in die Themse. Aufs Dach soll ein Swimmingpool gebaut werden. Alles wird wieder erste Klasse.