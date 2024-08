Fast genauso interessant wie das erste Spiel des FC Liverpool in der Premier League ohne Jürgen Klopp war die Frage, wie sich der neue Fußballtrainer Arne Slot präsentieren würde. Ständig blendeten die Fernsehkameras den Niederländer am Seitenrand ein, besonders nach den Toren und dem Abpfiff des vielversprechenden 2:0-Auftaktsiegs beim Aufsteiger Ipswich Town am Samstagmittag.

Früher war es so: Nach Erfolgen hatte es sich Klopp in seiner knapp neunjährigen Amtszeit am Mersey River zu eigen gemacht, die Spieler auf dem Platz zu umarmen und den Fans die Jubelfaust entgegenzuschleudern. Und Slot? Er blieb nach Spielende einfach in seiner Coachingzone stehen und lief dann an der Seitenlinie entlang entspannt zum Stadionausgang an der Eckfahne. Die Boulevardzeitung Mirror, die es gern spektakulär hat, notierte fast enttäuscht, dass es „keine Bärenumarmungen und wilde Jubelstürme“ gegeben habe. Dies war aber wirklich nur einer der wenigen Unterschiede, die sich zwischen den Trainern beim ersten Eindruck ausmachen ließ.

Die Stabsübergabe von Klopp zu Slot lief so reibungslos ab wie bei der zur Bronzemedaille gesprinteten deutschen 4x100-Meter-Staffel der Frauen im Olympiafinale von Paris. Als Klopp angerannt kam, hatte Slot auf dessen Zuruf gewissermaßen schon das Tempo aufgenommen. Auf seiner eigenen Abschiedsfeier hatte Klopp die neue Ära eingeläutet, als er zum Ende der vergangenen Saison im ausverkauften Anfield-Stadion am Mittelkreis den Namen seines Nachfolgers in einen auf eigentlich ihn getexteten Lobgesang eingefügt hatte: Er sang „Arne Slot, na, na, na, na“ – bis alle Fans in den Schlachtruf einstimmten.

Die Einlage war zweifellos bemerkenswert. Danach verschwand Klopp vom Platz – und hat sich, trotz mehrerer öffentlicher Termine, seitdem nicht mehr zu seinem früheren Klub geäußert: keine Ratschläge, keine Vergleiche, keine Kommentare.

Im Gegenzug besaß Slot, 45, die Größe, einen wunderbar in den Lauf gespielten Pass von Klopp aufzunehmen. Denn sein Vorgänger hatte vor dem Rückzug einen Umbruch eingeleitet und mit einem neuen Mittelfeld abermals eine schlagkräftige Mannschaft entwickelt. Slot vertraute der Arbeit des Deutschen – bis jetzt hat er nämlich noch keinen einzigen Transfer in Liverpool getätigt; andere Trainer hätten wohl erst einmal aus Eitelkeit den Ball weit zurückgespielt.

Was fehlte: die mächtigen Worte Jürgen Klopps

Das Lob gebührte jedoch nicht allein Klopp und Slot, sondern auch der Fenway Sports Group, die den Klub seit Oktober 2010 führt. Mit derselben Detailversessenheit und Präzision, mit welcher der aufs Geld achtende Sportkonzern die Spielerzugänge auswählen lässt, suchten die Verantwortlichen diesmal nach einer Alternative zu Klopp – nach einem Experten, der in erster Linie dessen Spielprinzipien teilt: Fündig wurde der Klub bei Feyenoord Rotterdam, dem Team, das Slot 2023 zur niederländischen Meisterschaft geführt hatte. Dort beeindruckte seine Elf mit einem rasant pressenden und dennoch anspruchsvollen Fußball, der Klopps Stil ähnelte – und so wirkte nun die Spielweise des FC Liverpool wie eine Weiterführung des bisherigen Ansatzes. Slot setzte auf dieselben Akteure und dieselbe Formation, drängte sich nicht mit überraschenden Personalien auf.

Detailansicht öffnen Simsalahbim: Nur wenige Unterschiede offenbaren sich im ersten Spiel nach dem Trainerwechsel von Jürgen Klopp zu Arne Slot. Auch Mohamed Salah trifft weiter zuverlässig für den FC Liverpool. (Foto: Alastair Grant/AP)

Seine Qualität bewies er bei einer eher kleinen Anpassung im Mittelfeld: Er ließ den früheren FC-Bayern-Profi Ryan Gravenberch als Ballverteiler vor der Abwehr spielen statt auf einer offensiven Halbposition. Mit seiner Ballsicherheit beruhigte und beschleunigte Gravenberch das Spiel gleichermaßen, immer wieder war er für seine in Bedrängnis geratenen Kollegen anspielbar und setzte sie mit öffnenden Pässen in Szene. Aufgrund seines Aussehens und seiner Statur (1,90 Meter) erinnert er an den Brasilianer Fabinho, der auf ähnliche Art einst das Liverpooler Spiel koordinierte.

Mit einem Zuspiel auf die rechte Seite leitete der Niederländer den Spielzug zum Führungstor von Diogo Jota in der 60. Spielminute ein, fünf Minuten später erhöhte Mohamed Salah. Der insgesamt neunte Treffer des Ägypters am ersten Spieltag bedeutete ein Rekord in der Premier League. Den Toren gingen jeweils eine Mischung an sehenswerten schnellen kurzen und langen Pässen voraus, beginnend in der eigenen Hälfte – sodass die Torschützen am Ende nur noch aus kurzer Distanz den Fuß hinhalten mussten. „Slotting in nicely“, titelte das Massenblatt Sun vergnügt: Das Wortspiel mit dem Namen des Trainers konnte beides bedeuten, schön einlochend, und schön einfügend.

Seine Bewährungsprobe meisterte Slot in der Pause, nachdem sich sein Team in der ersten Halbzeit von der mannorientierten Verteidigung des Gegners den Schneid hatte abkaufen lassen. Er wechselte die Innenverteidigung aus, für Jarell Quansah kam Ibrahima Konaté. Slot hatte festgestellt, dass Quansahs verlorene Kopfballduelle ein Grund für Ipswichs Überraschungsaktionen waren. Konaté setzte sich dann tatsächlich in der zweiten Halbzeit in den meisten Zweikämpfen durch, das eigene Tor geriet nicht mehr in Gefahr.

Seinen eigenen Beitrag redete Slot später klein. Er witzelte, ihm sei zugetragen worden, dass Klopp die Anstoßzeit 12:30 Uhr in der Premier League stets gehasst habe; und nun hätte die Mannschaft mit ihrer Leistung zunächst den Nachweis dafür erbracht. Es war das einzige Bonmot, das Slot den englischen Medien am Spieltag lieferte. Er trat zwar angenehm verbindlich, zurückhaltend und artikuliert auf, aber ohne die mächtigen Worte zu verwenden, für die Klopp bekannt war. So fokussierte sich die Aufarbeitung seines Debüts auf die Darbietung der Mannschaft – und die konnte sich sehen lassen.