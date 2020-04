Die englische Premier League erwägt offenbar eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs ab 8. Juni in ausgewählten Stadien. Laut der Zeitung Times befinden sich Vertreter aus der Liga dazu in Gesprächen mit der Regierung. Der Plan "Projekt Neustart" soll bereits bei einer Aktionärsversammlung in der Vorwoche präsentiert worden sein. Das Konzept sähe die Durchführung der 92 ausstehenden Partien in "genehmigten Stadien" vor. Bei diesen Geisterspielen sollen maximal 400 Personen Zutritt zum Stadion erhalten. Der 22. August sei als Startdatum für die Saison 2020/21 vorgeschlagen worden.