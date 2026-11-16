Die Gratulation kam von höchster Stelle. Nach seinem bislang eindrucksvollsten Sieg als Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft wurde Thomas Tuchel am Spielfeldrand überraschend von seinem Vorgesetzten John McDermott empfangen, der ihn umarmte. Der Technische Direktor des englischen Verbands hatte signifikanten Anteil an Tuchels Verpflichtung und dessen Vertragsverlängerung im vergangenen Februar bis einschließlich der EM 2028 – ebenso wie an einer bemerkenswerten Geheimabsprache. Vor dem WM-Achtelfinalsieg 2026 gegen Mexiko hatte McDermott Tuchel selbst für den Fall einer Niederlage das Vertrauen ausgesprochen, obwohl Tuchels Vertrag eine Klausel enthielt, die eine Trennung nach der Weltmeisterschaft ermöglicht hätte. Tuchel machte diese Jobgarantie später öffentlich und bezeichnete sie als „wunderbaren Moment“.