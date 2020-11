Selbst in Lockdown-Zeiten war der Londoner Zeitung Times die Demenz-Erkrankung von Sir Bobby Charlton ein großes Foto auf Seite 1 wert. Mitten in der schwierigen Pandemiezeit löste diese schockierende Nachricht im Mutterland des Fußballs zusätzliche Betroffenheit aus: "Ein weiterer Held unserer Weltmeistermannschaft von 1966 leidet an Demenz - vielleicht sogar der Größte von allen. Das macht mich traurig", teilte der frühere Nationalspieler Gary Lineker betrübt mit. Erst am vorigen Freitag war Nobby Stiles, Charltons WM-Kollege von damals, gestorben, er litt ebenfalls an Demenz. Und den 83 Jahre alten Charlton nimmt nicht nur die ältere Fußball-Generation in England, die den Triumph von Wembley vor 54 Jahren miterlebte, als außergewöhnlichen Menschen und Fußballer wahr. Das zeigte die Reaktion des aktuellen Nationalspielers Marcus Rashford: "Sir Bobby, du bist mein Held! Bleibe stark, wir lieben Dich."

Rashford, 22, ist derzeit Torjäger von Manchester United - jenem Klub, der für den Mittelfeldspieler Charlton zu einer zweiten Familie wurde. Zwischen 1953 und 1973 erzielte Charlton für United 249 Tore in 758 Spielen - Rekordmarken, die bei den Red Devils über Jahrzehnte Bestand hatten. Die Queen adelte Charlton 1994, seit 2016 ist die Südtribüne im Old Trafford nach der Vereinsikone benannt.

Nachdem Charltons Ehefrau Norma die Erkrankung ihres Mannes am Sonntag öffentlich gemacht hatte, bot der englische Rekordmeister umgehend Unterstützung an: "Jeder bei uns ist betrübt, dass diese schreckliche Krankheit Sir Bobby Charlton heimgesucht hat", hieß es in einer Stellungnahme. Charlton droht nun das gleiche Schicksal wie seinem Bruder Jack, der im Juli starb, auch er war an Demenz erkrankt. Die britische Öffentlichkeit nahm großen Anteil am Schicksal von Bobbys "großem Bruder", der 85 Jahre alt wurde. Das ungleiche Brüderpaar holte 1966 gemeinsam den WM-Titel, so wie es zwölf Jahre zuvor Fritz und Ottmar Walter im Berner Wankdorfstadion gelungen war.

Bobby war der brillante Stratege auf dem Rasen, Jack der knochenharte Verteidiger. Gemeinsam war ihnen, dass sie durch unbändigen Willen und mit Hilfe des Fußballs einen anderen Weg einschlagen wollten als ihr Vater, der als Bergmann schwer geschuftet hatte. Seit dem Flugzeugabsturz der "Busby Babes" von Manchester United 1958 in München, den Charlton anders als 23 weitere Insassen überlebte, galt er bei Mitspielern und Gegnern als wortkarg und introvertiert. Bobby habe durch dieses Unglück sein Lächeln verloren, heißt es dazu in der Autobiografie seines Bruders Jack. Mehr als 60 Jahre nach der Flugzeug-Tragödie von Riem muss Bobby Charlton nun eine weitere schwere Prüfung bestehen.