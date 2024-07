Von Gerald Kleffmann, London

Irgendwann am Abend, die Sonne hatte sich von der Medienterrasse verabschiedet, fiel Alecia Beth Moore über Barbora Krejcikova her wie eine Wölfin. Sie pirschte sich von hinten, leicht gebeugt, an, aber als sie doch entdeckt wurde, rief Moore laut aus: „Hi Champ! Oh mein Gott, was für ein Match!“ Die völlig verdutzte Krejcikova erwiderte lachend: „Hat es dir gefallen?“ Kurz darauf lagen sich beide in den Armen und säuselten sich gegenseitig liebevolle Dinge vor. „Das nächste Mal sitzt du in meiner Box“, sagte Krejcikova, mit einem Glas Champagner in der Hand, nachdem sie beim Anstoßen laut „Whoooowhooo“ krakeelt hatte. So extrovertiert kannte man sie gar nicht. „Das ist mein Tenniscoach“, sagte Moore, die ein bisschen bekannter in der Welt ist unter ihrem Künstlernamen Pink.