Der frühere Bundesligatrainer Oliver Glasner ist neuer Chefcoach des Premier-League-Clubs Nottingham Forest. Der 51 Jahre alte Österreicher tritt in England die Nachfolge des Portugiesen Vitor Pereira an. Pereira war bereits der vierte Trainer von Nottingham Forest in der vergangenen Saison gewesen. Nottingham hatte in der abgelaufenen Saison Platz 16 belegt.

„Nottingham Forest ist ein Verein mit außergewöhnlichem Renommee und großer Tradition“, sagte Glasner laut Vereinsmitteilung: „Unser Ziel ist es, eine Mannschaft aufzubauen, die den Verein in den kommenden Jahren auf die nächste Stufe führt und auf die unsere Fans stolz sein können.“

Zuletzt war Glasner, der 2022 mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen hatte, bei Crystal Palace tätig. Mit den Londonern gewann er im Mai die Conference League. Dennoch entschied er sich, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Vor seiner Zeit in Frankfurt trainierte er zwei Jahre lang die Mannschaft des VfL Wolfsburg.

Nach dem frühen Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in den USA, Kanada und Mexiko war Glasner auch als möglicher Nachfolger des zurückgetretenen Bundestrainers Julian Nagelsmann gehandelt worden.