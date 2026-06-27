Rekordmann Harry Kane und Jude Bellingham haben England mit einem Doppelschlag vor der nächsten Nullnummer bewahrt - und Thomas Tuchel den Gruppensieg beschert. Das lange harmlose Team des deutschen Teammanagers mühte sich gegen Panama zu einem 2:0 (0:0) und hat damit eine gute Ausgangslage für die heiße WM-Phase. Im Sechzehntelfinale wartet auf den Gruppensieger am Mittwoch in Atlanta eine drittplatzierte Mannschaft aus einer anderen Gruppe.

Ausgerechnet vor dem Start der K.-o.-Runde schienen die Three Lions ihre Torgefahr verloren zu haben – bis Bellingham (62.) und Kane (67.) die englischen Fans erlösten. Da 60 Jahre nach dem bislang einzigen Triumph der zweite Titel her soll, muss sich das Team um den Torjäger des FC Bayern, der zu Englands alleinigem WM-Rekordtorschützen aufstieg, aber steigern.

Auf der Couch waren die Engländer am Vortag schon weitergekommen, durch die Ergebnisse der anderen Gruppen war den Three Lions die Teilnahme an der K.-o.-Runde vor dem Anpfiff nicht mehr zu nehmen. Dennoch forderte Tuchel einen Sieg: „Wir wollen die Gruppe gewinnen.“

Das Problem? Seine Mannschaft knüpfte nahtlos an die ernüchternde Nullnummer gegen Ghana an. Keine Power, keine Ideen und nahezu keine Torgefahr brachten die Engländer in der ersten Halbzeit aufs Feld. Bei typisch englischem Regen erinnerte die Fans in ihren wasserfesten Ponchos wenig an das erste Feuerwerk gegen Kroatien (4:2).

Tuchel hatte frische Kräfte gebracht und seinem Vielspieler Declan Rice eine Pause gegönnt. Leverkusens Jarell Quansah ersetzte den verletzten Reece James (Oberschenkel) und feierte sein WM-Debüt. Auf den Flügeln starteten erstmals Bukayo Saka und Marcus Rashford, der als einziger Engländer vereinzelt für Gefahr sorgte. Kane, der mit einem Doppelpack ins Turnier gestartet war, blieb zunächst blass.

Bei der WM 2018 war England über Panama hinweggefegt (6:1), Kane traf damals dreimal. Anders als vor acht Jahren spielte der Außenseiter diesmal immer wieder frech nach vorne. Beinahe hätte José Cordoba die Engländer jedoch erlöst, als er seinen Mitspieler im Fünfmeterraum anschoss - der Ball flog knapp übers Tor (52.).

Nachdem Kane (57.) erstmals gefährlich im gegnerischen Strafraum aufgetaucht war, steigerte sich Tuchels Team. Es brauchte jedoch eine Ecke für England, um in Führung zu gehen. Bellingham schob den Ball über die Linie. Kane legte mit einem perfekten Kopfball nach und zog mit seinem elften WM-Treffer an Gary Lineker vorbei.

Kroatien entgeht gegen Ghana dem Aus

Kroatien folgt Ghana in die K.-o.-Phase der Fußball-WM und verlängert die Nationalmannschaftskarriere von Luka Modrić um mindestens ein weiteres Spiel. Die Auswahl von Trainer Zlatko Dalic gewann zum Abschluss der Gruppenphase gegen Ghana mit 2:1 (1:0) und qualifizierte sich als Gruppenzweiter hinter England für das Sechzehntelfinale. Der viermalige Afrikameister hatte schon vor dem Anpfiff sein Ticket für die Alles-oder-Nichts-Spiele sicher.

Vor 68 324 Zuschauern in Philadelphia erzielten Petar Sucic (31. Minute) und Nikola Vlasic (83.) nach Vorlage von Modric die Treffer für den Favoriten. Derrick Luckassen (73.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Kroatien droht nun ein Duell mit Portugal und Cristiano Ronaldo.

Der Favorit war klar besser in der ersten Halbzeit. Ein Distanzschuss von Vlasic (17.) streifte zunächst nur den linken Außenpfosten und auch die akribischen Flanken von Modric brachten zunächst nicht den gewünschten Ertrag. Schließlich fasste sich Sucic aus mehr als 25 Metern ein Herz und überwand mit einem präzisen Flachschuss als erster Spieler bei diesem Turnier Ghanas Defensive.

Auch gegen den Ball arbeitete Kroatien gut. Ghana hatte durch Antoine Semenyo (40.) von Manchester City lediglich eine Torchance in der ersten Halbzeit. Auch Stürmer Jordan Ayew, der mit seinem 121. Einsatz zum Rekordnationalspieler der Black Stars avancierte und seinen Bruder Andre überholte, war zunächst kein Faktor.

Mit der Führung im Rücken zog sich Kroatien nach der Pause zurück. Die Zuschauer sahen nun ein temporeicheres Spiel, das Ghana leicht dominierte. Die Mannschaft von Trainer Carlos Queiroz war nun deutlich stärker auf Ballgewinne aus, agierte im letzten Drittel aber oft zu unpräzise. Erneut vergab Semenyo mehrere aussichtsreiche Chancen.

Nach Luckassens Ausgleichstreffer wurde es nur kurz noch einmal spannend, denn Vlasic antwortete prompt nach einer perfekt getretenen Ecke von Modric. Dieser hat seine Zukunft im Nationalteam für die Zeit nach der WM bislang offengelassen – und darf weiter auf ein langes Turnier hoffen.