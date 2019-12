Einen Tag nach der Vertragsverlängerung von Trainer Jürgen Klopp (bis 2024) hat der FC Liverpool in der Premier League seinen üppigen Vorsprung ausgebaut. Der Tabellenführer weist nach einem 2:0-Arbeitssieg gegen den Tabellenletzten Watford bereits zehn Punkte Vorsprung vor Verfolger Leicester City auf. Dessen Siegesserie endete mit einem 1:1 (1:1) gegen den Vorletzten Norwich.

Für Liverpools Erfolg sorgte Torjäger Mohamed Salah, der das Heimspiel mit zwei sehenswerten Toren aufhübschte. Beim 1:0 (38. Minute) schloss der Ägypter einen Konter seiner Mannschaft mit einem langen Sprint, einem Haken um den letzten Verteidiger herum und einem Schlenzer in den Winkel ab. Beim 2:0 (90.) bugsierte Salah einen missglückten Schussversuch des eingewechselten Origi mit der Hacke ins Tor. Liverpool hat damit auf dem Weg zum ersehnten ersten Meistertitel seit 30 Jahren bisher famose 49 von 51 möglichen Punkten geholt.

Am Mittwoch trifft Liverpool nun im Halbfinale der Klub-WM in Katar auf CF Monterrey aus Mexiko, das sich am Samstag gegen Gastgeber Al-Sadd 3:2 (2:0) durchsetzte. Das zweite Halbfinale bestreiten am Dienstag Flamengo Rio de Janerio und der Asienmeister Al-Hilal aus Saudi-Arabien (1:0 gegen Tunis). Vor dem Abflug a klagte Klopp erneut über die Terminhatz: "Die Ansetzungen sind, wie sie sind. Ihr mögt es, uns leiden zu sehen", sagte er.

Weil sich die englische Liga außerstande sah, das Ligapokal-Viertelfinale bei Aston Villa zu verlegen, wird dort nun am Dienstagabend die U23 von Liverpool antreten - mit Neil Critchley als Coach. Angesichts dieser Terminprobleme sagte Klopp zu angeblichen Plänen, die Champions League ab 2024 weiter aufzublähen: "Ich bin in diese Pläne nicht involviert. Das ist auch absoluter Schwachsinn."