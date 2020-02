Englands Fußball-Verband hat neue Regeln vorgestellt und Kopfballübungen für Kinder im Grundschulalter abgeschafft. Auch im Jugendbereich ab der U12 sollen Kopfbälle nur noch selten trainiert werden. Bei der U18 sollen sie "soweit wie möglich" reduziert werden. Im Spiel sind Kopfbälle weiterhin in allen Altersklassen erlaubt. Der Schritt der FA ist eine Vorsichtsmaßnahme, um das Risiko von Hirnverletzungen zu mindern. Hintergrund ist eine von der FA finanzierte Untersuchung, wonach Fußballprofis im Vergleich zur britischen Gesamtbevölkerung mit einer 3,5 Mal höheren Wahrscheinlichkeit an einer degenerativen Hirnkrankheit sterben. Laut Studie ist die Wahrscheinlichkeit, an Demenz zu erkranken, bei Fußballern 3,45 Mal höher - das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, sogar 4,4 Mal höher. Eine Ursache nannte die Untersuchung nicht.

