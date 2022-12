Von Sven Haist, al-Chaur

Zumindest der Ball schien wieder nach Hause zu kommen. Seit dem bisher einzigen Titelgewinn bei der Fußball-WM 1966 wünscht sich England ja nichts sehnlicher, als dass die Männer-Nationalmannschaft erneut einen Pokal gewinnt. Mittlerweile sind 56 Jahre vergangen, fast ein Menschenleben, in denen stets die anderen Nationen bei Turnieren siegreich gewesen sind. Die Zeitspanne wird in England auch "56 Jahre des Schmerzes" genannt. Trotz aller Enttäuschungen ist die Hoffnung auf einen Triumph nie gänzlich verloren gegangen. Sie spiegelt sich in der für die Heim-EM 1996 verfassten Hymne "Football's coming home" wider, die inzwischen weniger für das damalige Turnier steht als für den Wunsch nach einem Erfolg.