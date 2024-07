Interview von Javier Cáceres, Donaueschingen

Gary Lineker, 63, hat die EM am Brandenburger Tor in Berlin verbracht, als Kommentator der BBC. Das Turnier hat ihm grundsätzlich gefallen, sagt er in einem Videotelefonat, das wegen der lausigen Internetverbindung zweimal unterbrochen wird. Die deutsche Mannschaft hat es Lineker angetan: „Ich habe ihnen gern zugeschaut, das kann ich von nicht so vielen Teams sagen. Wenn man sich vor Augen hält, wo sie vor acht Monaten waren, dann haben sie einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Das muss man Trainer Julian Nagelsmann zuschreiben.“ Lineker rühmt auch Jamal Musiala und Florian Wirtz, die er für Spieler der Zukunft hält. Gleichwohl überrascht ihn die Ankündigung, die Nagelsmann nach der Viertelfinalniederlage gegen Spanien machte: Dann werde das DFB-Team halt in zwei Jahren Weltmeister, hatte der Bundestrainer gesagt. „Vielleicht kommt es so, wer weiß. Aber ein Turnier ist Knock-out-Fußball. Ich glaube nicht, dass man so etwas mit einem solchen Grad an Vertrauen sagen kann.“ Womit sich die Frage erübrigt, ob Linekers berühmter Aphorismus von 1990 („Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen“) weiterhin Gültigkeit besitzt. Sein Fokus gilt ohnedies dem EM-Finale am Sonntag in Berlin (21 Uhr, ARD), wenn England auf Spanien trifft.