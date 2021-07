Italien:

Gazzetta dello Sport: "Der Pokal ist nach Hause zurückgekehrt. Mancinis Mannschaft gelingt ein Meisterwerk am Ende eines äußerst schweren Spiels. Der Erfolg ist voll verdient. Wir haben gewonnen, weil unser Fußball der Beste dieser EM ist. Und dies gibt uns eine Zukunftsperspektive."

Corriere dello Sport: "Diese EM-Trophäe ist ein Märchen. Eine verrückte Fahrt, von dem Tiefpunkt der Nicht-Qualifikation für die WM 2018 bis zum Triumph in Wembley. Mancini bricht nach dem Sieg in Tränen aus, diese Trophäe gehört vor allem ihm. Er hat eine unglaubliche, geschlossene und starke Gruppe aufgebaut, die den schönsten Fußball dieser Europameisterschaft gezeigt hat, auch ohne viele große Champions in der Mannschaft zu haben."

Tuttosport: "Wir sind die Europa-Champions am Ende eines unglaublichen Duells bei dem jeder Zentimeter gezählt hat. Was für eine unglaubliche Geschichte! Vor drei Jahren waren wir noch das schwarze Schaf Europas, jetzt sind wir die Meister. Ein visionärer Trainer wie Roberto Mancini, der an das Unmögliche geglaubt hat, schafft das Wunder."

Corriere della Sera: "Wir sind die Champions! Das ist die Trophäe, die einer ganzen Generation italienischer Fußballer fehlte. Dieser Sieg ist die Auferstehung, auf die wir nach der schlimmsten Zeit unseres Lebens gewartet haben. Diesen Neustart hatten die Azzurri, aber auch das ganze Land Italien dringend notwendig. Italien hat einen kollektiven Sieg gefeiert."

La Repubblica: "Europa ist unser. Aus den Elfmetern ist die beste Mannschaft des Turniers hervorgegangen. Italien feiert seine Nationalmannschaft und sich selbst. Dieser Sieg ist eine Erlösung nach der Müdigkeit und Angst von zwei schrecklichen Jahren."

England:

Daily Telegraph: "Die ultimative Qual - die Elfmeter brechen unsere Herzen erneut."

The Times: "Der Elfmeterfluch lässt Englands Traum platzen. Southgates Team verliert das Finale gegen Italien, nachdem drei Schützen im Elfmeterschießen nicht treffen. Ein Finale mit einer grausamen Wendung. Nach all der Zeit sollte man meinen, die Niederlage sollte leichter zu ertragen sein."

Daily Express: "Es schmerzt. Aber wir sind so stolz auf euch. Das Elfmeterschießen war nervenzerfetzend, aber unsere Zeit wird kommen."

The Sun: "Der Stolz der Löwen. Der Stolz einer Nation. England verliert erneut im Elfmeterschießen, aber sorgt euch nicht, Jungs. Die WM ist schon im kommenden Jahr."

Daily Mail: "Löwenherzen bis zum Schluss, Southgates Kämpfer verlieren auf herzzerreißende Art und Weise - wieder im Elfmeterschießen. Es endet in Tränen. Elfmeterschießen. Es musste ja Elfmeterschießen sein."