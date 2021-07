Kommentar von Martin Schneider

Um die Frage direkt zu beantworten: Nein. Es war eher kein Elfmeter, als Raheem Sterling in der 104. Minute zu Boden ging. Alles, was man auf Bildern sehen konnte, sprach gegen ein echtes Foul: Der Bewegungsablauf beim Fallen, vor allem, wenn man die Szene nicht in der Zeitlupe sah. Die weitgehend aussichtslose Position Sterlings in der Nähe der Grundlinie. Und die mutmaßliche Härte der Kontakte der beiden dänischen Gegenspieler, die bei einer vergleichbaren Situation im Mittelfeld vermutlich nicht dazu geführt hätten, dass Sterling den Weg Richtung Rasen sucht. In dieser Bewertung waren sich auch fast alle einig, bis auf Sterling, aber gut, das sei ihm verziehen.