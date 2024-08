Der englische U21-Nationaltrainer Lee Carsley wird nach dem Rücktritt von Nationalcoach Gareth Southgate vorläufig Trainer der A-Nationalmannschaft von England. Das gab der nationale Fußballverband (FA) am Freitag bekannt. Der 50 Jahre alte Carsley wird die Three Lions zunächst im September in den Nations-League-Spielen gegen Irland und Finnland betreuen und könnte nach Angaben der FA auch im Herbst noch Trainer bleiben, bis eine dauerhafte Lösung gefunden wird.