Dieser Last-Minute-Sieg dürfte Hunderte Millionen Euro wert sein: Der AFC Sunderland hat im Playoff-Finale der englischen zweiten Liga den Aufstieg in die Premier League geschafft. Im ausverkauften Wembleystadion gelang gegen Favorit Sheffield United ein 2:1, das entscheidende Tor für Sunderland erzielte Tom Watson in der Nachspielzeit (90.+5). Damit kehrt der zwischenzeitlich in die dritte Liga abgestürzten Traditionsklub erstmals seit 2017 zurück in die Premier League. Dort steigen Umsätze und Einnahmen so massiv an wie in keiner anderen Liga der Welt.