Wollitz hatte sich nach Abpfiff der ersten Halbzeit des Drittligaspiels gegen Arminia Bielefeld (1:2) am 4. August 2024 unsportlich gegenüber Schiedsrichter Tom Bauer verhalten und daraufhin vom Unparteiischen die Rote Karte gesehen. Wollitz ist es nicht gestattet, beim Spiel gegen Dynamo Dresden am Freitag (19 Uhr) im Stadioninnenraum zu sein. Das Verbot beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Der Trainer darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten.