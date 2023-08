Seit seines Tores zum Klassenverbleib in der vorvergangenen Saison ein Held der VfB-Fans: Wataru Endo.

Der Kapitän des VfB Stuttgart wechselt unmittelbar vor dem Bundesliga-Auftakt für mutmaßlich mehr als 20 Millionen Euro in die Premier League. Trainer Sebastian Hoeneß ist "nicht begeistert".

Der japanische Fußball-Nationalspieler Wataru Endo wird aller Voraussicht nach vom VfB Stuttgart zum FC Liverpool wechseln. Entsprechende Medienberichte bestätigte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß am Donnerstag. Endo habe von den Schwaben die Freigabe erhalten, für Gespräche und medizinische Tests nach England zu reisen, sagte Hoeneß. Im Training sei er nicht mehr dabei gewesen. Die Stuttgarter treffen zum Bundesliga-Start am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf den VfL Bochum.

Es sei sicher "kein Normalfall, dass der Kapitän zwei, drei Tage vor dem Auftakt von Bord geht", sagte Hoeneß. Der bevorstehende Abschied des Mittelfeldspielers tue dem VfB "sportlich richtig weh" und er als Coach sei "nicht begeistert". Er habe aber Verständnis für die Sicht des Spielers und des Clubs. Endo könne sich als 30-Jähriger seinen Traum von der Premier League erfüllen. Dazu sei "das wirtschaftliche Paket aus Vereinssicht gut", erklärte Hoeneß.

Als Ablösesumme für Endo, dessen Vertrag beim VfB am 30. Juni 2024 ausläuft, stehen rund 20 Millionen Euro im Raum. Sie soll durch mögliche Bonuszahlungen auf bis zu 25 Millionen Euro anwachsen können. Der 50-malige Nationalspieler war 2019 vom belgischen Club VV St. Truiden nach Stuttgart gewechselt. Kurzfristig solle Endo intern ersetzt werden, kündigte Hoeneß an. Bis zum Ende der Transferperiode am 1. September werde man aber "mit Hochdruck" nach einem externen Ersatz suchen.

An den Spekulationen um mögliche Abschiede der Verteidiger Borna Sosa und Konstantinos Mavropanos wollte sich Hoeneß nicht beteiligen. Sosa wird mit dem FC Sevilla in Verbindung gebracht, Mavropanos mit West Ham United. Gegen Bochum wird der zuletzt angeschlagene Grieche wegen seines Trainingsrückstands fehlen.