Und wenn dieser Olympia-Sommer in Paris einfach immer weiterginge? Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hätte sicher nichts dagegen angesichts der politischen Turbulenzen im Land – da ist das Abfeiern von Siegern eine willkommene Ablenkung. Aber nun ist endgültig Schluss: Mit einer letzten Party auf den Champs-Élysées hat sich Paris am Samstagabend von den Olympischen und Paralympischen Spielen 2024 verabschiedet. Bei der „Parade der Champions“ jubelten Zehntausende den französischen Medaillengewinnern zu, aber auch viele Volunteers, öffentliche Bedienstete und Mitglieder des Organisationskomitees nahmen an der Zeremonie teil, ebenso wie IOC-Präsident Thomas Bach.