Am Sonntag, nach 14 Sekunden Fahrt, bekam Emma Aicher eine Warnung, die noch viel wert sein könnte. Der lange Super-G von St. Moritz ist einer der anspruchsvollsten der Saison, mit engen Kurven, vielen Wellen und hoher Geschwindigkeit. Der Startabschnitt allerdings ist eher unscheinbar, solange man nicht eine kleine Welle übersieht, wie Aicher: Die 22-Jährige verlor das Gleichgewicht und fand sich kurz darauf im Schnee in der Schweizer Sonne wieder, die Skier auf dem Rücken und das Gesicht zwischen den Armen vergraben.