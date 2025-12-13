Deutschlands alpine Ski-Hoffnung Emma Aicher hat bei der zweiten Weltcup-Abfahrt in St. Moritz den beiden Speed-Königinnen Lindsey Vonn (USA) und Sofia Goggia (Italien) eindrucksvoll die Show gestohlen. Mit einer nahezu fehlerfreien Fahrt schob sich die 22 Jahre alte Allrounderin an den beiden Topfavoritinnen vorbei auf Platz eins und feierte den dritten Sieg ihrer Karriere.

„Ich hatte ein richtig gutes Gefühl und wollte es besser machen als gestern“, sagte Aicher am Eurosport-Mikrofon. „Das ist mir ganz gut gelungen, ich bin glücklich mit meiner heutigen Leistung.“ Dabei sei sie auch in der Lage gewesen, ans Limit zu gehen, um Vonn und die anderen Favoritinnen zu schlagen, so Aicher: „Mein Trainer sagt immer, ich muss noch mehr pushen, wenn die Piste unruhig ist. Also habe ich genau das versucht.“

Im Ziel der sonnenüberfluteten Corviglia lag die Gefühlsskifahrerin Aicher solide 0,24 Sekunden vor Vonn, die am Vortag zu ihrem 83. Sieg im Weltcup gefahren war. Die Olympiazweite Goggia lag 0,05 Sekunden hinter der 41 Jahre alten Amerikanerin, deren Jubel über ihre vermeintliche Bestzeit rund zwei Minuten später von Aicher jäh gestört wurde.

Kira Weidle-Winkelmann platzierte sich mit 1,34 Sekunden Rückstand auf Rang 14 (+1,34 Sekunden). Die nationale Olympianorm hatte sie am Freitag mit Rang acht erfüllt. Eine bessere Platzierung am Samstag vergab Weidle Winkelmann durch einen Fehler im oberen Streckenteil, als sie nach einem misslungen Sprung beinahe auf dem Hosenboden gelandet wäre.