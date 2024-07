Großes Streitthema wieder: das Einbringen von Gegenständen in die Stadien; Wasserflaschen, Regenschirme, Hähne, um solche Dinge geht es. Das Einbringen von Hähnen musste im Nachgang der WM 2006 geregelt werden, weil der französische Fan Clément Tomaszewski beim Gruppenspiel gegen Togo seinen Freund und Hahn Balthazar ins Kölner WM-Stadion eingebracht hatte, der Legende nach: versteckt in seiner Hose. Tomaszewski berief sich auf ein Gewohnheitsrecht, schon die Weltmeisterschaften 1998 und 2002 hatte er gemeinsam mit einem Hahn im Stadion erlebt. Die Fans aus Togo witterten dennoch Diskriminierung, denn den nachvollziehbaren Wunsch, ihrerseits landestypische Tiere (Karakal, Flusspferd, Ölpalmenhörnchen) als Glücksbringer mit ins Kölner WM-Stadion zu schaffen, hatten die Autoritäten abgelehnt.

Für das Einbringen von Hahn galten bei den folgenden Welt- und Europameisterschaften dann wechselnde Vorschriften, lebend und am Stück war Hahn immer verboten, geschnitten punktuell aber erlaubt, etwa im Wrap oder Brötchen. Unverständlich, dass die Uefa diesen Rechtsfrieden nun aufgekündigt hat.

Beim Eintritt in die deutschen EM-Stadien wird das Publikum an riesigen Tonnen vorbeigeschleust. Taschenkontrolle. Brezen, Kekse, Wasserflaschen, Bananen, Hahn im Wrap, das Einbringen der lebensnotwendigsten Dinge ist bei dieser Europameisterschaft untersagt, selbst ein Duplo wird konfisziert. Sorry, sagt der freundliche Ordner, Vorgabe der Uefa. Die Uefa wiederum macht Sicherheitsgründe für ihre strengen Vorgaben geltend. Sie stellt dadurch den Absatz ihrer überteuerten Stadionwürste sicher.

Werden die Butterbrotberge für die Verpflegung der Volunteers verwendet?

Man wüsste gerne, was mit den Butterbrotbergen, Duplobergen und Hähnen passiert: Werden sie für die Verpflegung der Volunteers verwendet, deren Unterhalt ja kein Geld kosten darf? Oder werden sie verbrannt, und Philipp Lahm persönlich kompensiert den CO₂-Ausstoß?

In jedem Fall wendet sich die Unerbittlichkeit der Uefa jetzt gegen sie selbst. Im Kölner Stadion, wo der Sicherheitsdienst wegen der Vorgeschichte mit dem Hosenhahn Balthazar besonders aufmerksam ist, wurde kürzlich ein Uefa-Mitarbeiter gestoppt, der gedachte, ein Fläschchen Parfum einzubringen, welches er offenbar erst kurz vorher in seinem Uefa-Willkommenspaket vorgefunden hatte. Uefa-Parfum? Im Uefa-Stadion leider verboten! Nur: Wenn jetzt Männer riechen müssen wie Hähne, hört der Spaß wirklich auf.