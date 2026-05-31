Elf Weltmeistertitel hat Darja Varfolomeev schon ertanzt mit Ball, Reifen, Band und Keulen. Dazu Olympiagold. Was ihr fehlte bis zum Wochenende, war ein kontinentaler Triumph im Mehrkampf, und auch diese kleine Lücke in der Vita der immer noch erst 19 Jahre alten Gymnastin aus Schmiden ist jetzt geschlossen. Auch wenn Darja Varfolomeev bei der EM in Varna am Schwarzen Meer, gesundheitlich leicht angeschlagen, kaum daran glaubte, wie sie sagte: „Da ich die ganze Zeit Zweite war, habe ich nicht wirklich damit gerechnet, noch den Titel zu holen.“

Nach der Übung mit dem Reifen lag sie hinter der Bulgarin Stiliana Nikolova zurück; nach der makellosen Übung mit dem Ball hatte sie den Rückstand auf 0,05 Punkte minimiert, aber erst in der Kür mit dem vierten Gerät, als sie nach dem Band mit den Keulen tanzte, zog sie an Nikolova vorbei. Dritte wurde die Ukrainerin Taisiia Onofriitschuk.

Ausgerechnet mit den Keulen hatte Darja Varfolomeev zuvor den Einzug ins Einzelfinale verpasst. Aber sie war „längst nicht bei 100 Prozent“, sagte ihre Trainerin Julia Raskina: „Und unser großes Saisonziel sind die Weltmeisterschaften im August in Frankfurt.“ Bei der WM der Rhythmischen Sportgymnastik (12. bis 16. August) wird man die Ballerinas mit Ball, Reifen, Band und Keulen alle wiedersehen.