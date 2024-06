Zwei unterschiedliche Arten, gegnerische Abwehrreihen zu überwinden, sind bei dieser EM wieder in Mode, nachdem sie zuvor lange als aus der Zeit gefallen galten: die Panzerknacker-Methode, sprich explosive Fernschüsse – und die Rififi-Methode, also die Torannäherung durch Dribblings. Einer der begnadetsten deutschen Dribbler der zurückliegenden Jahrzehnte war Pierre Littbarski, 64, genannt „Litti“. Der Berliner wurde vor allem beim 1. FC Köln bekannt – und 1990 in Italien Weltmeister. Er betrachtet die EM aus der Distanz und freut sich im Gespräch mit der SZ, dass schelmische Balltänzer und ihre Hüftwackler eine Renaissance erleben.

SZ: Herr Littbarski, haben Sie auch den Eindruck, dass die kleinen, wuseligen Dribbler zurückgekehrt sind, nachdem sie lange außer Mode zu sein schienen?

Pierre Littbarski: Ich würde sogar noch weitergehen: Die Dribbler waren eine Zeit lang richtiggehend verpönt. Ich habe die Entwicklung in den deutschen Nachwuchsleistungszentren aus der Nähe gesehen. Da wurden jahrelang die Kleinen außen vor gelassen, und kräftige Jungs, die marschieren konnten, aber mit dem Ball Probleme hatten, spielten eine viel größere Rolle. Während meiner Scouting-Tätigkeit für den VfL Wolfsburg habe ich auch sehr viele Youth-League-Spiele geguckt, und da waren die Mannschaften, die diese eher kleinen Dribbler hatten, immer viel interessanter. Ich bin sehr froh, dass wir wieder Dribbler haben, dass wir zum schönen Fußball zurückgekehrt sind.

Detailansicht öffnen Zwei Weltmeister: Lothar Matthäus (links) und Pierre Littbarski 1990 in Rom. (Foto: -/AFP)

Muss ein Dribbler nicht auch physisch stark sein?

Klar muss er das sein. Schauen Sie sich Lionel Messi an, den vielleicht besten Dribbler von allen: Er ist körperlich robust, was bedeutet, dass er nicht so einfach aus der Bahn zu werfen ist. Das Entscheidende ist sein tiefer Körperschwerpunkt. Er kann Gegner auswackeln und austanzen. Und: Er hat das Timing, um im richtigen Moment Tempo aufzunehmen und die Gegner stehen zu lassen.

Man hat den Eindruck, dass technisch beschlagene, eingebungsreiche Offensivkräfte auf dem Feld zentraler agieren als früher …

Ich verstehe, was Sie meinen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man das generalisieren kann. Bei Spielern wie Florian Wirtz und Jamal Musiala ist es ohne Frage sehr prägnant, dass sie über die Halbräume kommen. Ich glaube, das ist auch eine Frage des Spielsystems, und dass wir diese Tendenz sehen, weil die Außenverteidiger viel stärker in die Räume auf den Außen hineinstoßen. Das sehen Sie bei den Italienern auch, vor allem auf der linken Seite mit Dimarco. Bei der türkischen Nationalmannschaft ist das aber schon nicht der Fall, und bei den Engländern unterscheidet es sich durch Saka auch, er kommt auch über außen. Man sucht sich halt die Räume, wo man dribbeln kann – und wo es effektiv ist.

Was man immer noch selten sieht: Dribbler, die wie früher über außen gehen und dann Flanken schlagen. Woran liegt das?

Mich irritiert das ein bisschen, dass Spieler, die in einer guten Flankenposition sind, trotz einer guten Strafraumbesetzung diagonal nach innen dribbeln. Da frag ich mich oft, ob das wirklich zielführend ist. Manchmal denke ich: Du könntest es dir mit einer Flanke aus dem Halbfeld sehr viel einfacher machen. Wobei man bedenken muss, dass wir zum Beispiel lange Zeit gar keine klassischen Mittelstürmer mehr entwickelt haben. Wir haben jetzt das Glück, dass vor der WM in Katar Niclas Füllkrug dazugekommen ist – fast ein wenig zufällig, weil er damals eine gute Saison in Bremen gespielt hatte und dadurch eine Option wurde.

Wie haben Sie sich zum Dribbler entwickelt?

Das klingt jetzt ein bisschen gemein: Aber wir wissen doch alle, wie es früher auf dem Bolzplatz zuging. Die Dicken kamen ins Tor, die Langsamen in die Verteidigung, und die Kleinen durften schalten und walten, wie sie wollten. Wir haben fünf gegen fünf oder acht gegen acht gespielt – und da wollte man einfach den Ball behalten. Später war es schon mal so, dass ich die Leute, die nicht so gut am Ball waren, nicht angespielt habe. Ich war also notgedrungen viel am Ball. Wobei ich später natürlich sehr froh war, dass ich dann auch die Chance hatte, mit besseren Spielern zusammenzuspielen.

Wie oft haben Sie in Ihrer Jugend den Begriff „brotlose Kunst“ gehört?

Sehr oft! Das habe ich sogar im Alter noch hören müssen. Ich finde es bewundernswert, wenn Spieler wie Wirtz und Musiala immer wieder aufs Neue dribbeln. Auch wenn sie scheitern.

Ein Dribbler braucht Persönlichkeit?

Und wie! Wenn ich Wirtz sehe, dann erkenne ich ein Selbstvertrauen, das ich extrem gut finde. Manchmal scheint er sagen zu wollen: „Wisst ihr was? Es ist mir vollkommen egal, dass es schiefgegangen ist. Ich probier’s jetzt einfach noch einmal.“ Musiala ist etwas anders. Er hat sich etwas Kindliches bewahrt, und das meine ich überhaupt nicht abfällig. Ganz im Gegenteil! Er will einfach Freude haben. Das war bei mir auch lange Zeit der Fall, dass ich mir das bewahrt habe. Dass ich nicht nachgedacht habe. Je mehr du darüber nachdenkst, ob du Erfolg oder Misserfolg hast, desto weniger gehst du am Ende ins Risiko.

Wer war Ihr Dribbelvorbild?

Johan Cruyff aus den Niederlanden. Ein sehr graziöser Spieler. Auch er hatte absolut Persönlichkeit. Das hat man sogar noch gemerkt, als ich mal mit ihm bei einem Benefizspiel zusammengespielt habe. Das war nicht nur ein schönes Erlebnis. Man hat vor allem gesehen, dass er ein absoluter Führungsspieler war, sehr clever – und imstande, Leute mitzureißen.

Lassen Sie uns mal über ein paar Dribbler der EM sprechen. Zum Beispiel über Spaniens Rechtsaußen Lamine Yamal. Er macht den Eindruck, immer den Horizont im Blick zu haben.

Mit 16 Jahren! Wahnsinn. Er steht am Anfang seiner Karriere. Ich glaube, dass er später auch wie Messi mehr ins Zentrum gehen, in die Halbräume gehen wird, weil er einfach mehr Qualitäten hat, als „bloß“ dribbeln zu können. Er hat einen sehr sauberen Pass. Sein Torabschluss ist verbesserungswürdig. Er muss noch etwas variabler über den rechten Fuß gehen, er geht viel über den linken.

Der überragende Matchwinner der Spanier gegen Italien war allerdings Linksaußen Nico Williams …

Er ist ein Spieler, der sich in den vergangenen Jahren unglaublich gut entwickelt hat. Er hat sich in seinem Abschluss leicht verbessert. Er hat eine gute Mischung aus kurzen Bewegungen, aber auch eine fantastische Schnelligkeit. Trotzdem sagt er mir auf der Außenseite nicht so zu, weil er einfach zu wenige Tore macht. Das ist insgesamt ein Problem von vielen Außenspielern. Die sind nur wertvoll, wenn sie viele Tore vorbereiten oder selber machen. Da ist bei Nico Williams noch Verbesserungspotenzial.

Wie gefällt Ihnen Arda Güler, der Türke von Real Madrid?

Ein Riesentalent, mit einer sehr guten Geschwindigkeit. Er hat noch dieses Unbefangene, und er geht doch schon oft zum Tor hin, er ist geradliniger, sucht den Abschluss.

Der Portugiese Bernardo Silva von Manchester City?

Jaaaaaa, das ist ein absoluter Traumspieler. Er ist schnell. Er ist nicht der Robusteste, aber er setzt seinen Körper klasse ein. Er hat aus seinen Möglichkeiten mehr als hundert Prozent rausgeholt. Faszinierend.

Der Engländer Phil Foden, ebenfalls von Manchester City?

Den liebe ich! Er ist, würde ich sagen, ein Modern-Dribbler. Der hat alle Qualitäten: Robustheit und Tiefe, er kann deshalb auf vielen Positionen spielen – außen und auf den Halbpositionen. Er ist unheimlich intelligent und anpassungsfähig. Er ist in vielen Systemen und Taktiken zu Hause. Es muss eine Freude sein, mit ihm zu arbeiten.

Was halten Sie von dem Franzosen Ousmane Dembélé, der bei Paris Saint-Germain spielt?

Bei dem weiß ich bis heute nicht, ob er ein Links- oder Rechtsfüßer ist. Und diese Beidfüßigkeit hat einen enormen Wert. Wie er überhaupt enorme Qualitäten hat. Bei ihm kann man allerdings schon hinterfragen, ob er effektiv genug ist …

Der Deutsche Chris Führich vom VfB Stuttgart?

Er hat sich unglaublich gesteigert. Er hat ein gutes Tempo und Zug aufs Tor. Es kommt ja auch immer auf den Winkel an, in dem man zum Abschluss kommt, und bei Führich ist das sehr gut anzusehen.