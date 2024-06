Nach der Vorrunde sind 36 von 51 Turnierspielen gespielt, Zeit also für eine erste Zwischenbilanz: Was fiel auf? Was bestätigt sich? Der größte taktische Trend der Europameisterschaft ist eindeutig die deutliche Zunahme der Zahl von Weitschusstoren – dazu gibt es hier eine umfassende Analyse . Sechs weitere Beobachtungen aus den Stadien.

Eigentraumtore

Detailansicht öffnen Donyell Malen (rechts unten) trifft gegen Österreich ins eigene Tor. (Foto: Petr David Josek/dpa)

Schon die EM 2021 war das Turnier der Eigentore: Elfmal traf ein Spieler oder Torwart ins eigene Netz, das waren damals zwei mehr als bei allen Europameisterschaften zuvor zusammengerechnet. Und diesmal ist schon wieder ein Rekord möglich. Fielen 2021 acht Eigentore während der Gruppenphase, waren es diesmal immerhin sieben. Das hat ähnlich wie vor drei Jahren nun auch eher nicht zu bedeuten, dass moderne Abwehrspieler einen Hang zum Harakiri hätten – so sah es nur beim tragikomischen Eigentor des Türken Samet Akaydin gegen Portugal oder beim Niederländer Donyell Malen aus. Eher dürfte es damit zu tun haben, wie die Gegner angreifen und den Ball vors Tor schlagen, nämlich häufig direkt, flach und scharf von außen, gern auch als Rückpass. Für Verteidiger in der Rückwärtsbewegung kann das ausgesprochen tückisch sein.

Standardnachteil

Detailansicht öffnen Vom Anstoß weg: Standardtore sind bei dieser EM die Ausnahme. (Foto: Panthermedia/Imago)

Eine kurze Erinnerung an den 24. März dieses Jahres, als am selben Abend Christoph Baumgartner und Florian Wirtz zwei Tore innerhalb von Sekunden nach Anpfiff erzielten und klar wurde: Anstoßtricks sind das Thema der Stunde. Zahlreiche Teams, allen voran Deutschland und Österreich, probieren auch bei der EM ihre ausgeklügelten Finten zu Spielbeginn, scheitern aber ein ums andere Mal. Das gilt auch für sonstige sogenannte Standards: Obwohl es viele Mannschaften mit einstudierten Varianten probieren, führen weniger Ecken und Freistöße zum Erfolg als bei den vergangenen Turnieren – was damit zusammenhängen könnte, dass auch die Verteidigung inzwischen viel besser vorbereitet wird. Dieselbe Problematik haben die Anstoßtricks, es ist der Fluch der guten, aber zu frühen Tat: Dadurch, dass Baumgartner und Wirtz im März auffällig wurden, werden sie nun besser gedeckt.

Riesenzwerge

Detailansicht öffnen Raus mit einem Lächeln: Fans der albanischen Nationalmannschaft. (Foto: Meusel/Beautiful /Imago)

Zum ersten Mal seit 1992 reist keine Mannschaft komplett unglücklich von dieser EM ab, denn jede Nation hat mindestens einen Punkt aus der Gruppenphase mitgenommen. 1992, man erinnert sich kaum noch, wurde das Turnier allerdings nur mit acht Mannschaften ausgetragen. Seitdem gab es immer mindestens eine Mannschaft, die es mit Punkten dreimal versuchte, aber dreimal scheiterte. Diesmal nehmen auch Polen, Tschechien, Schottland und Albanien einen Zähler mit, was auch stellvertretend steht für das ausgeglichene fußballerische Niveau dieses Turniers. Deutschlands 5:1 im Eröffnungsspiel gegen Schottland ist das einzige Ergebnis mit einer Differenz von vier Treffern, trotzdem fallen nicht signifikant wenig Tore, der Schnitt von 2,25 pro Spiel liegt im statistischen Normalbereich.

Kollektivismus

Detailansicht öffnen Der Star ist die Mannschaft - und ein bisschen auch er selbst: Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick. (Foto: Andreas Gora/dpa)

Auf zehn Positionen rotierte Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente vor dem dritten Gruppenspiel, um einen Großteil seiner Mannschaft zu schonen; Österreichs Teamchef Ralf Rangnick setzte am Tag darauf seine zwei besten Spieler, Konrad Laimer und Christoph Baumgartner, um Gelbsperren zu vermeiden. Und dennoch gewannen beide ihre Spiele. Spanien und Österreich waren mit Deutschland – wo der Trainer Nagelsmann ähnlich prinzipienorientiert wirkt – die vielleicht besten Mannschaften der Vorrunde. Weil sie auf ein kohärentes, fußballerisches Konzept setzen, in dem die Einzelspieler austauschbar sind, was gerade angesichts der vielen Sperren sinnvoll erscheint. Die Idee in den Vordergrund zu stellen, nicht das Talent einzelner Spieler, war für Spanien schon zwischen 2008 und 2012 der Schlüssel zum Erfolg – und funktioniert nicht nur auf Vereinsebene, wie oft behauptet wird.

Mauern und Tee trinken

Detailansicht öffnen Man mag kaum hinsehen: Englands Nationaltrainer Gareth Southgate legt sein Team eng an die Leine. (Foto: Lee Smith/REUTERS)

Zugegeben: Was Gareth Southgate mit seiner englischen Nationalmannschaft spielen lässt, ist für Zuschauer ungefähr so aufregend, wie Tee beim Abkühlen zuzugucken. Aber es folgt leider der kalten, zynischen, berechnenden, aber dennoch immer gültigen Turnierwahrheit: Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Titel. Das eigene Tor zu verteidigen ist – gerade bei im Vergleich zum Klubfußball tendenziell weniger eingespielten Nationalmannschaften – nun mal leichter, als selbst eins zu schießen, und deswegen sind jene Teams langfristig erfolgreich, die jeden kleinen Vorteil ausnutzen. Southgate zog mit seinem Vorsichtsfußball schon einmal in ein EM-Finale ein, auch Didier Deschamps, Nationaltrainer der Franzosen, erreichte mit dieser Art zwei WM-Endspiele. Bei England stellt sich allerdings die Frage, ob das ganze Ausmaß der Langeweile wirklich nur berechnend ist.

Flitzmob

Detailansicht öffnen Favorit der Fans, groß und klein, mit und ohne Fotokamera: Cristiano Ronaldo. (Foto: Maik Hölter/Team 2/Imago)

Eigentlich soll es hier um die fußballerischen Trends des Turniers gehen, aber es ist nun mal ein Trend bei dieser EM, die Fußballer vom Fußballspielen abzulenken: So viele sogenannte Flitzer, die sich während der Spiele unbefugt Zutritt zum Rasen verschaffen und übers Feld rennen, gab es wohl noch nie. Mit Abstand am häufigsten versuchten es Zuschauer bei Spielen der Portugiesen, für ein Selfie mit Cristiano Ronaldo. Allein bei der Partie gegen die Türkei verfolgten die Ordner sieben Flitzer, die es in den Innenraum geschafft hatten. Eine der Sicherheitskräfte grätschte dabei zu allem Überfluss versehentlich Portugals Stürmer Gonçalo Ramos um. Dabei war das noch wenig im Vergleich zu einer Trainingseinheit des Teams in Gütersloh: Da hatte die Polizei 13 Flitzer vom Rasen führen müssen. Die Uefa kündigte zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen an.