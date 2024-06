Die Titelanwärter Frankreich, Belgien und Spanien haben sich mit souveränen Pflichtsiegen in ihren vorletzten Testspielen auf die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland eingestimmt. Die Franzosen um den starken Kylian Mbappé setzten sich am Mittwochabend 3:0 (1:0) gegen Luxemburg durch. Im ersten Spiel nach seinem Wechsel zu Real Madrid legte Mbappé das erste Tor für den früheren Frankfurter Randal Kolo Muani (43. Minute) auf. Der einstige Bielefelder Jonathan Clauss (70.) erhöhte, ebenfalls auf Mbappé-Vorlage, gegen den harmlosen Außenseiter. Mbappé (86.) selbst setzte den Schlusspunkt. Frankreich wird es in der EM-Vorrunde mit Österreich, den Niederlanden und Polen zu tun bekommen.