Was macht einen Sportler zum Champion? Und was heißt das für Julian Nagelsmann und die deutsche Nationalmannschaft? An diesem Freitag sind es nur noch zwei Wochen bis zum Eröffnungsspiel der Fußball-EM in Deutschland – und die SZ-Sportredaktion veranstaltet im Rahmen des offiziellen EM-Kulturprogramms wieder einen Expertentalk im „Stadion der Träume“, im ehemaligen Münchner Gasteig (heute: Fat Cat) am Rosenheimer Platz in München.