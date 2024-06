Von Michael Schnippert, Marko Zotschew

Die Fußball-EM 2024 in Deutschland läuft, die deutsche Nationalmannschaft startete mit einem furiosen Auftaktsieg gegen Schottland ins Turnier und wurde im letzten Gruppenspiel spät gegen die Schweiz Gruppenerster. Auf die Fans warten bei der Europameisterschaft 51 Spiele in zehn Städten: Los ging es am 14. Juni 2024 in München, am 14. Juli steigt in Berlin das EM-Finale.

Alle Termine, Paarungen und Ergebnisse finden Sie in diesem Spielplan zur Fußball-EM 2024 sowie in unserem Datencenter mit allen Livetickern, Ergebnissen und Tabellen.

Turnierbaum der Fußball-EM : Der leichte und der schwere Weg Der Turnierbaum ab dem Achtelfinale zeigt: Die meisten Teams, die als Titel-Mitfavoriten gelten, sind auf der „deutschen“ Seite platziert. Die Engländer frohlocken schon.

Achtelfinale der EURO 2024

29. Juni 2024 in Berlin: Schweiz – Italien 2:0

29. Juni 2024 in Dortmund: Deutschland – Dänemark 2:0

– Dänemark 2:0 Sonntag, 30. Juni 2024, 18 Uhr: England – Slowakei in Gelsenkirchen - (ZDF)

Sonntag, 30. Juni 2024, 21 Uhr: Spanien – Georgien in Köln - (ARD)

Montag, 1. Juli 2024, 18 Uhr: Frankreich – Belgien in Düsseldorf - (ZDF)

Montag, 1. Juli 2024, 21 Uhr: Portugal – Slowenien in Frankfurt - (ARD)

Dienstag, 2. Juli 2024, 18 Uhr: Rumänien – Niederlande in München - (ARD)

Dienstag, 2. Juli 2024, 21 Uhr: Österreich – Türkei in Leipzig - (MagentaTV)

Spiele der deutschen Nationalmannschaft

Unter Bundestrainer Julian Nagelsmann gewann das DFB-Team das Eröffnungsspiel gegen überforderte Schotten klar mit 5:1; gegen Ungarn folgte ein weitestgehend souveräner 2:0-Sieg. Im letzten Gruppenspiel köpfte Niclas Füllkrug die deutsche Mannschaft spät zum Gruppensieg, sodass im Achtelfinale die Dänen auf die Nationalmannschaft warteten. In einem umkämpften Spiel zog das DFB-Team nach zwei Toren von Kai Havertz und Jamal Musiala ins Viertelfinale ein.

14.6. in München: Deutschland – Schottland 5:1

– Schottland 5:1 19.6. in Stuttgart: Deutschland – Ungarn 2:0

– Ungarn 2:0 23.6. in Frankfurt: Schweiz – Deutschland 1:1

1:1 29.6. in Dortmund: Deutschland – Dänemark 2:0

– Dänemark 2:0 Freitag, 5.7. in Stuttgart, 18 Uhr: Sieger AF3 – Deutschland

SZ Plus DFB-Elf in der Einzelkritik : Schlotterbeck, der spektakulärste Ersatzverteidiger Der Abwehrmann stellt Nagelsmann vor eine Gewissensfrage. Leroy Sané überschreitet jedes Tempolimit und Jamal Musiala gelingt nicht viel – aber halt das spielentscheidende Tor. Die DFB-Elf in der Einzelkritik. Von Christof Kneer, Philipp Selldorf

Spielplan der Fußball-EM 2024 in Deutschland

Alle EM-Spiele bis zum Finale in der Übersicht:

1. Spieltag

SZ Plus Auftaktsieg für die Türkei : Am Siedepunkt dank Arda Güler Im EM-Auftaktspiel der türkischen Nationalmannschaft gegen Georgien versinken die Fans im Dortmunder Stadion in purer Ekstase. Grund ist der widerspenstige Gegner Georgien – und die Darbietung eines famosen 19-Jährigen. Von Thomas Hürner

2. Spieltag

3. Spieltag

Stimmen : „Wir haben das Stadion aufgeweckt“ Julian Nagelsmann spricht über die Stimmung und den Ausgleich, Niclas Füllkrug weiß, dass er ein guter Kopfballspieler ist - und der Schweizer Granit Xhaka verspürt „Bitternis“. Die Stimmen zum Spiel.

Achtelfinale

Viertelfinale

Freitag, 5. Juli 2024, 18 Uhr: Sieger AF3 – Sieger AF1 in Stuttgart (VF1)

Freitag, 5. Juli 2024, 21 Uhr: Sieger AF5 – Sieger AF6 in Hamburg (VF2)

Samstag, 6. Juli 2024, 18 Uhr: Sieger AF4 – Sieger AF2 in Düsseldorf (VF4)

Samstag, 6. Juli 2024, 21 Uhr: Sieger AF7 – Sieger AF8 in Berlin (VF3)

Halbfinale

Dienstag, 9. Juli 2024, 21 Uhr: Sieger VF1 – Sieger VF2 in München (HF1) - (ARD)

Mittwoch, 10. Juli 2024, 21 Uhr: Sieger VF3 – Sieger VF4 in Dortmund (HF2) - (ZDF)

Finale

Sonntag, 14. Juli 2024, 21 Uhr: Sieger HF1 – Sieger HF2 in Berlin - (ARD)

Der EM-Spielplan als PDF zum Herunterladen

Detailansicht öffnen Der EM-Spielplan (Foto: Lina Moreno / Jonas Jetzig)

Hier können Sie den Spielplan der Europameisterschaft herunterladen und ausdrucken: EM-Spielplan 2024 als PDF.

Fußball-EM 2024: Die Gruppen in der Übersicht

Deutschland traf in der Vorrunde auf Schottland, Ungarn und die Schweiz. Die zwei stärksten Gruppen stellten die Gruppe B (Spanien, Kroatien, Italien und Albanien) und die Gruppe D (Niederlande, Österreich, Frankreich und Polen).

Tabelle der Drittplatzierten (Stand 27. Juni 08:20 Uhr)

Die vier besten Gruppendritten ziehen bei der EM ins Achtelfinale ein. Der Stand nach der Vorrunde:

EM-Kader der deutschen Nationalmannschaft

26 Spieler nimmt Bundestrainer Julian Nagelsmann mit zur EM. Der endgültige Kader musste bis zum 7. Juni bei der Uefa gemeldet werden, Torwart Alexander Nübel wurde als einziger Spieler aus dem vorläufigen Kader gestrichen. Der EM-Kader der deutschen Nationalmannschaft im Überblick (Stand: 10.6.2024):

SZ Plus Deutscher Kader : Worker, Connector, Schlangenmensch Macht Thomas Müller sein erstes EM-Tor? Wie fügen sich die Stuttgarter Neulinge und Maximilian Beier ins Team ein? Wer wird Erstworker und wer Zweitworker? Und gelingt Toni Kroos ein Abschied als großer Dirigent? Der deutsche EM-Kader im Überblick. Von Claudio Catuogno, Sebastian Fischer, Philipp Selldorf, Julian Sieler

Die meisten Länderspiele hat Thomas Müller, gefolgt von Manuel Neuer und Toni Kroos. Im EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland machte Müller sein 130. Länderspiel und zog damit bei den meisten Länderspieleinsätzen mit Lukas Podolski gleich, der auf Platz 3 in der ewigen Bestenliste hinter Lothar Matthäus und Miro Klose steht.

Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft 2024

23.03.: Frankreich – Deutschland 0:2

0:2 26.03.: Deutschland – Niederlande 2:1

– Niederlande 2:1 03.06.: Deutschland – Ukraine 0:0

– Ukraine 0:0 07.06.: Deutschland – Griechenland 2:1

– Griechenland 2:1 14.06.: Deutschland – Schottland 5:1

– Schottland 5:1 19.06.: Deutschland – Ungarn 2:0

– Ungarn 2:0 23.06.: Deutschland - Schweiz 1:1

- Schweiz 1:1 29.06.: Deutschland - Dänemark 2:0

Die EM-Spielorte 2024 in der Übersicht

Berlin : Olympiastadion, 6 Spiele (3 GS, 1 AF, 1 VF, Finale)

: Olympiastadion, 6 Spiele (3 GS, 1 AF, 1 VF, Finale) München : Allianz Arena, 6 Spiele (4 GS, 1 AF, 1 HF)

: Allianz Arena, 6 Spiele (4 GS, 1 AF, 1 HF) Dortmund : Signal-Iduna-Park, 6 Spiele (4 GS, 1 AF, 1 HF)

: Signal-Iduna-Park, 6 Spiele (4 GS, 1 AF, 1 HF) Stuttgart : Mercedes-Benz-Arena, 5 Spiele (4 GS, 1 VF)

: Mercedes-Benz-Arena, 5 Spiele (4 GS, 1 VF) Hamburg : Volksparkstadion, 5 Spiele (4 GS, 1 VF)

: Volksparkstadion, 5 Spiele (4 GS, 1 VF) Düsseldorf : Merkur Spiel-Arena, 5 Spiele (3 GS, 1 AF, 1 VF)

: Merkur Spiel-Arena, 5 Spiele (3 GS, 1 AF, 1 VF) Frankfurt : Deutsche Bank Park, 5 Spiele (4 GS, 1 AF)

: Deutsche Bank Park, 5 Spiele (4 GS, 1 AF) Köln : RheinEnergieStadion, 5 Spiele (4 GS, 1 AF)

: RheinEnergieStadion, 5 Spiele (4 GS, 1 AF) Gelsenkirchen : Veltins-Arena, 4 Spiele (3 GS, 1 AF)

: Veltins-Arena, 4 Spiele (3 GS, 1 AF) Leipzig: Red Bull Arena, 4 Spiele (3 GS, 1 AF)

Public Viewing bei der EM

Nach einem Beschluss des Bundeskabinetts im März sind Public Viewing-Veranstaltungen während der Fußball-EM auch nach 22 Uhr möglich. Da in vielen Fällen die Lärmschutzstandards nicht eingehalten werden können, sah das Bundesumweltministerium für die Europameisterschaft eine zeitlich befristete Ausnahmeregelung als notwendig an. Eine ähnliche Verordnung hatte es unter anderem auch bei der WM 2006 bereits gegeben.

Mit der Ausnahmeregelung werden auch wieder große Fan-Feste möglich sein. So erwartet zum Beispiel Berlin etwa 2,5 Millionen Fußball-Fans aus rund 120 Ländern zur EM. Für die Europameisterschaft soll das Brandenburger Tor in ein riesiges Fußballtor verwandelt werden, zudem wird die Straße des 17. Juni zur Fanmeile mit Konzerten und weiterem Rahmenprogramm.

Das Fan-Fest in München findet im Olympiapark statt, eine Leinwand für Public Viewing wird am Olympiasee errichtet. Im Rahmenprogramm gibt es unter anderem Konzerte und kleine Turniere. Der Eintritt ist an allen EM-Tagen kostenlos.

Fußball-Europameisterschaft 2024 : EM-Spiele in München: Alles zu Spielen, Anfahrt und Fan-Festen Seit 14. Juni läuft die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Alle Informationen im Überblick. Von Isabel Bernstein, René Hofmann, Joachim Mölter

Die Fußball-EM 2024 im TV

Die Telekom hat sich die offiziellen Übertragungsrechte für die Europameisterschaft 2024 gesichert, damit können alle 51 EM-Spiele auf Magenta TV verfolgt werden. Für die EM will die Telekom dafür drei eigene Fernsehsender starten, der erste Sender „Fussball.TV 1“ ging am 15. April auf Sendung und zeigt dort unter anderem historische EM-Spiele, Analysen und Dokumentationen.

ARD und ZDF übertragen 34 Spiele im Free-TV, davon alle Partien der deutschen Nationalmannschaft. Neben dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland sind im Free-TV sicher zu sehen beide Halbfinals sowie das EM-Finale.