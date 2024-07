Von Michael Schnippert, Marko Zotschew

Die Fußball-EM 2024 in Deutschland geht in die entscheidende Phase, die deutsche Nationalmannschaft schied in einem hart umkämpften Spiel gegen Spanien in der Verlängerung aus. Im Halbfinale wartet Frankreich auf die Spanier, das zweite Halbfinale bestreiten England und die Niederlande.

Alle Termine, Paarungen und Ergebnisse finden Sie in diesem Spielplan zur Fußball-EM 2024 sowie in unserem Datencenter mit allen Livetickern, Ergebnissen und Tabellen.

Turnierbaum der Fußball-EM : Der leichte und der schwere Weg Der Turnierbaum ab dem Achtelfinale zeigt: Die meisten Teams, die als Titel-Mitfavoriten gelten, sind auf der „deutschen“ Seite platziert. Die Engländer frohlocken schon.

Viertelfinale der EURO 2024

EM-Halbfinale

Dienstag, 9. Juli 2024, 21 Uhr: Spanien – Frankreich in München (HF1) - (ARD und MagentaTV)

Mittwoch, 10. Juli 2024, 21 Uhr: England – Niederlande in Dortmund (HF2) - (ZDF und MagentaTV)

EM-Finale

Sonntag, 14. Juli 2024, 21 Uhr: Sieger HF1 – Sieger HF2 in Berlin - (ARD)

SZ Plus DFB-Team in der Einzelkritik : Der ruppige Herr Kroos Der deutsche Spielmacher verbringt sein letztes Karrierespiel im Jürgen-Kohler-Stil. David Raum ist für Yamal allenfalls Schulweghelfer und Florian Wirtz kommt 45 Minuten zu spät in die Partie. Die DFB-Elf in der Einzelkritik. Von Philipp Selldorf, Christof Kneer

Die Torjäger der EURO 2024

Spiele der deutschen Nationalmannschaft

14.6. in München: Deutschland – Schottland 5:1

– Schottland 5:1 19.6. in Stuttgart: Deutschland – Ungarn 2:0

– Ungarn 2:0 23.6. in Frankfurt: Schweiz – Deutschland 1:1

1:1 29.6. in Dortmund: Deutschland – Dänemark 2:0

– Dänemark 2:0 5.7. in Stuttgart: Spanien – Deutschland 2:1

SZ Plus Deutsche Nationalmannschaft : Wie sich das DFB-Team seit Katar gewandelt hat Mehr als die Hälfte des 26 Mann starken Spielerkaders ist bei dieser EM neu – aber das ist nicht die einzige Änderung. Ein umfassender Vergleich mit einer Gewinn-und-Verlust-Rechnung. Von Christof Kneer und Philipp Selldorf

Spielplan der Fußball-EM 2024 in Deutschland

Alle EM-Spiele bis zum Finale in der Übersicht:

1. Spieltag

2. Spieltag

3. Spieltag

Achtelfinale

SZ Plus Deutschland bei der Fußball-EM : Sieg mit Blitz und Donner Erst kommt das Unwetter, dann greift der Videoschiedsrichter zweimal entscheidend ein: Die deutsche Nationalelf gewinnt 2:0 gegen Dänemark – und erreicht bei der Heim-EM das Viertelfinale. Das Publikum singt schon vom Finale in Berlin. Von Sebastian Fischer

Viertelfinale

5. Juli 2024 in Stuttgart: Spanien – Deutschland 2:1 n.V.

2:1 n.V. 5. Juli 2024 in Hamburg: Frankreich – Portugal 5:3 n.E.

6. Juli 2024 in Düsseldorf: England – Schweiz 6:4 n.E.

6. Juli 2024 in Berlin: Niederlande – Türkei 2:1

SZ Plus DFB-Team in der Einzelkritik : Der ruppige Herr Kroos Der deutsche Spielmacher verbringt sein letztes Karrierespiel im Jürgen-Kohler-Stil. David Raum ist für Yamal allenfalls Schulweghelfer und Florian Wirtz kommt 45 Minuten zu spät in die Partie. Die DFB-Elf in der Einzelkritik. Von Philipp Selldorf, Christof Kneer

Halbfinale

Dienstag, 9. Juli 2024, 21 Uhr: Spanien – Frankeich in München (HF1) - (ARD)

Mittwoch, 10. Juli 2024, 21 Uhr: England – Niederlande in Dortmund (HF2) - (ZDF)

Finale

Sonntag, 14. Juli 2024, 21 Uhr: Sieger HF1 – Sieger HF2 in Berlin - (ARD)

Der EM-Spielplan als PDF zum Herunterladen

Detailansicht öffnen Der EM-Spielplan (Foto: Lina Moreno / Jonas Jetzig)

Hier können Sie den Spielplan der Europameisterschaft herunterladen und ausdrucken: EM-Spielplan 2024 als PDF.

Fußball-EM 2024: Die Gruppen in der Übersicht

Deutschland traf in der Vorrunde auf Schottland, Ungarn und die Schweiz. Die zwei stärksten Gruppen stellten die Gruppe B (Spanien, Kroatien, Italien und Albanien) und die Gruppe D (Niederlande, Österreich, Frankreich und Polen).

Tabelle der Drittplatzierten (Stand 27. Juni 08:20 Uhr)

Die vier besten Gruppendritten ziehen bei der EM ins Achtelfinale ein. Der Stand nach der Vorrunde:

EM-Kader der deutschen Nationalmannschaft

26 Spieler nimmt Bundestrainer Julian Nagelsmann mit zur EM. Der endgültige Kader musste bis zum 7. Juni bei der Uefa gemeldet werden, Torwart Alexander Nübel wurde als einziger Spieler aus dem vorläufigen Kader gestrichen. Der EM-Kader der deutschen Nationalmannschaft im Überblick (Stand: 10.6.2024):

SZ Plus Deutscher Kader : Worker, Connector, Schlangenmensch Macht Thomas Müller sein erstes EM-Tor? Wie fügen sich die Stuttgarter Neulinge und Maximilian Beier ins Team ein? Wer wird Erstworker und wer Zweitworker? Und gelingt Toni Kroos ein Abschied als großer Dirigent? Der deutsche EM-Kader im Überblick. Von Claudio Catuogno, Sebastian Fischer, Philipp Selldorf, Julian Sieler

Die meisten Länderspiele hat Thomas Müller, gefolgt von Manuel Neuer und Toni Kroos. Im EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland machte Müller sein 130. Länderspiel und zog damit bei den meisten Länderspieleinsätzen mit Lukas Podolski gleich, der auf Platz 3 in der ewigen Bestenliste hinter Lothar Matthäus und Miro Klose steht.

Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft 2024

23.03.: Frankreich – Deutschland 0:2

0:2 26.03.: Deutschland – Niederlande 2:1

– Niederlande 2:1 03.06.: Deutschland – Ukraine 0:0

– Ukraine 0:0 07.06.: Deutschland – Griechenland 2:1

– Griechenland 2:1 14.06.: Deutschland – Schottland 5:1

– Schottland 5:1 19.06.: Deutschland – Ungarn 2:0

– Ungarn 2:0 23.06.: Deutschland - Schweiz 1:1

- Schweiz 1:1 29.06.: Deutschland - Dänemark 2:0

- Dänemark 2:0 05.07.: Deutschland - Spanien 1:2

Die EM-Spielorte 2024 in der Übersicht

Berlin : Olympiastadion, 6 Spiele (3 GS, 1 AF, 1 VF, Finale)

: Olympiastadion, 6 Spiele (3 GS, 1 AF, 1 VF, Finale) München : Allianz Arena, 6 Spiele (4 GS, 1 AF, 1 HF)

: Allianz Arena, 6 Spiele (4 GS, 1 AF, 1 HF) Dortmund : Signal-Iduna-Park, 6 Spiele (4 GS, 1 AF, 1 HF)

: Signal-Iduna-Park, 6 Spiele (4 GS, 1 AF, 1 HF) Stuttgart : Mercedes-Benz-Arena, 5 Spiele (4 GS, 1 VF)

: Mercedes-Benz-Arena, 5 Spiele (4 GS, 1 VF) Hamburg : Volksparkstadion, 5 Spiele (4 GS, 1 VF)

: Volksparkstadion, 5 Spiele (4 GS, 1 VF) Düsseldorf : Merkur Spiel-Arena, 5 Spiele (3 GS, 1 AF, 1 VF)

: Merkur Spiel-Arena, 5 Spiele (3 GS, 1 AF, 1 VF) Frankfurt : Deutsche Bank Park, 5 Spiele (4 GS, 1 AF)

: Deutsche Bank Park, 5 Spiele (4 GS, 1 AF) Köln : RheinEnergieStadion, 5 Spiele (4 GS, 1 AF)

: RheinEnergieStadion, 5 Spiele (4 GS, 1 AF) Gelsenkirchen : Veltins-Arena, 4 Spiele (3 GS, 1 AF)

: Veltins-Arena, 4 Spiele (3 GS, 1 AF) Leipzig: Red Bull Arena, 4 Spiele (3 GS, 1 AF)

Fußball-Europameisterschaft 2024 : EM-Spiele in München: Alles zu Spielen, Anfahrt und Fan-Festen Seit 14. Juni läuft die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Alle Informationen im Überblick. Von Isabel Bernstein, René Hofmann, Joachim Mölter

Die Fußball-EM 2024 im TV

Die Telekom hat sich die offiziellen Übertragungsrechte für die Europameisterschaft 2024 gesichert, damit können alle 51 EM-Spiele auf Magenta TV verfolgt werden. Für die EM will die Telekom dafür drei eigene Fernsehsender starten, der erste Sender „Fussball.TV 1“ ging am 15. April auf Sendung und zeigt dort unter anderem historische EM-Spiele, Analysen und Dokumentationen.

ARD und ZDF übertragen 34 Spiele im Free-TV, davon alle Partien der deutschen Nationalmannschaft. Neben dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland sind im Free-TV sicher zu sehen beide Halbfinals sowie das EM-Finale.