Am 12. Juni 2020 beginnt in Rom die Fußball-Europameisterschaft. Der Spielplan im Überblick.

Auftakt in Rom: Mit der Partie Türkei gegen Italien beginnt am 12. Juni die Euro 2020. Zum 60-jährigen Bestehen der EM findet das Turnier in 12 Ländern statt. 24 Mannschaften nehmen teil, Ziel ist das Wembley-Stadion in London, in dem am 12. Juli 2020 das Finale ausgetragen wird.

Die EM-Gruppen im Überblick

Gruppe A: Italien, Schweiz, Türkei, Wales

Gruppe B: Belgien, Russland, Dänemark, Finnland

Gruppe C: Niederlande, Ukraine, Österreich, Playoff-Sieger A/D

Gruppe D: England, Kroatien, Tschechien, Playoff-Sieger C

Gruppe E: Spanien, Polen, Schweden, Playoff-Sieger B

Gruppe F: Deutschland, Frankreich, Portugal, Playoff-Sieger A/D

Spiele der Deutschen Nationalmannschaft

Das DFB-Team hat mit Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal die denkbar schwierigste Vorrundengruppe erwischt. Der vierte Gegner wird in den Playoffs im März ermittelt. Alle Vorrundenspiele der Nationalmannschaft finden in München statt.

16.6., 21:00 Uhr: Frankreich - Deutschland

20.6., 18:00 Uhr: Portugal - Deutschland

24.6., 21:00 Uhr: Deutschland - Playoff-Sieger A/D

Spielplan der EM 2020

Nachfolgend finden Sie alle Spiele der Fußball-Europameisterschaft 2020 in chronologischer Reihenfolge.

Vorrunde - 1. Spieltag

Fr., 12.06.

21.00 Uhr, Gruppe A in Rom: Türkei - Italien

Sa., 13.6.

15.00 Uhr, Gruppe A in Baku: Wales - Schweiz

18:00 Uhr, Gruppe B in Kopenhagen: Dänemark - Finnland

21:00 Uhr, Gruppe B in St. Petersburg: Belgien - Russland

So., 14.6.

15:00 Uhr, Gruppe D in London: England - Kroatien

18:00 Uhr, Gruppe C in Bukarest: Österreich - Playoff-Sieger D/A

21:00 Uhr, Gruppe C in Amsterdam: Niederlande - Ukraine

Mo., 15.6.

15:00 Uhr, Gruppe D in Glasgow: Playoff-Sieger C - Tschechien

18:00 Uhr, Gruppe E in Dublin: Polen - Playoff-Sieger B

21:00 Uhr, Gruppe E in Bilbao: Spanien - Schweden

Di., 16.6.

18:00 Uhr, Gruppe F in Budapest: Playoff-Sieger A/D - Portugal

21:00 Uhr, Gruppe F in München: Frankreich - Deutschland

Vorrunde - 2. Spieltag

Mi., 17.6.

15:00 Uhr, Gruppe B in St. Petersburg: Finnland - Russland

18:00 Uhr, Gruppe A in Baku: Türkei - Wales

21:00 Uhr, Gruppe A in Rom: Italien - Schweiz

Do., 18.6.

15:00 Uhr, Gruppe C in Bukarest: Ukraine - Playoff-Sieger D/A

18:00 Uhr, Gruppe B in Kopenhagen: Dänemark - Belgien

21:00 Uhr, Gruppe C in Amsterdam: Niederlande - Österreich

Fr., 19.6.

15:00 Uhr, Gruppe E in Dublin: Schweden - Playoff-Sieger B

18:00 Uhr, Gruppe D in Glasgow: Kroatien - Tschechien

21:00 Uhr, Gruppe D in London: England - Playoff-Sieger C

Sa., 20.6.

15:00 Uhr, Gruppe F in Budapest: Playoff-Sieger A/D - Frankreich

18:00 Uhr, Gruppe F in München: Portugal - Deutschland

21:00 Uhr, Gruppe E in Bilbao: Spanien - Polen

Vorrunde - 3. Spieltag

So., 21.6.

18:00 Uhr, Gruppe A in Rom: Italien - Wales

21:00 Uhr, Gruppe A in Baku: Schweiz - Türkei

Mo., 22.6.

18:00 Uhr, Gruppe C in Amsterdam: Playoff-Sieger D/A - Niederlande

18:00 Uhr, Gruppe C in Bukarest: Ukraine - Österreich

21:00 Uhr, Gruppe B in Kopenhagen: Russland - Dänemark

21:00 Uhr, Gruppe B in St. Petersburg: Finnland - Belgien

Di., 23.6.

21:00 Uhr, Gruppe D in London: Tschechien - England

21:00 Uhr, Gruppe D in Glasgow: Kroatien - Playoff-Sieger C

Mi., 24.6.

18:00 Uhr, Gruppe E in Bilbao: Playoff-Sieger B - Spanien

18:00 Uhr, Gruppe E in Dublin: Schweden - Polen

21:00 Uhr, Gruppe F in München: Deutschland - Playoff-Sieger A/D

- Playoff-Sieger A/D 21:00 Uhr, Gruppe F in Budapest: Portugal - Frankreich

Achtelfinale

Sa., 27.6.

18:00 Uhr in Amsterdam: Zweiter Gruppe A - Zweiter Gruppe B

21:00 Uhr in London: Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe C

So., 28.6.

18:00 Uhr in Budapest: Sieger Gruppe C - Dritter Gruppe D/E/F

21:00 Uhr in Bilbao: Sieger Gruppe B - Dritter Gruppe A/D/E/F

Mo., 29.6.

18:00 Uhr in Kopenhagen: Zweiter Gruppe D - Zweiter Gruppe E

21:00 Uhr in Bukarest: Sieger Gruppe F - Dritter Gruppe A/B/C

Di., 30.6.

18:00 Uhr in Dublin: Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe F

21:00 Uhr in Glasgow: Sieger Gruppe E - Dritter Gruppe A/B/C/D

Viertelfinale

Fr., 3.7.

18:00 Uhr in St. Petersburg: Sieger AF Bukarest - Sieger AF Kopenhagen

21:00 Uhr in München: Sieger AF Bilbao - Sieger AF London

Sa., 4.7.

18:00 Uhr in Baku: Sieger AF Budapest - Sieger AF Amsterdam

21:00 Uhr in Rom: Sieger AF Glasgow - Sieger AF Dublin

Halbfinale

Di., 7.7., 21 Uhr in London: Sieger VF München - Sieger VF St. Petersburg

Mi., 8.7., 21 Uhr in London: Sieger VF Rom - Sieger VF Baku

Finale