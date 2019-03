24. März 2019, 20:31 Uhr EM-Qualifikation Österreich blamiert sich in Israel - Kroatien verliert

Teamchef Andreas Herzog gelingt ausgerechnet gegen sein Heimatland ein großer Sieg mit der israelischen Nationalelf. Der Vizeweltmeister enttäuscht gegen Ungarn.

Österreich beim 2:4 (1:2) in Israel mit Austria-Rekordnationalspieler Andreas Herzog auf der Trainerbank bis auf die Knochen blamiert, Vizeweltmeister Kroatien mit 1:2 (1:1) von Ungarn düpiert: Der zweite Spieltag der EM-Qualifikation sparte nicht mit Überraschungen. Für den früheren Bundesligaprofi Herzog erfüllte sich gegen seine Landsleute ein Traum. Der Dreier war für den 50-Jährigen mehr als nur ein Prestigesieg gegen sein Heimatland, das nach dem enttäuschenden Auftakt gegen Polen (0:1) noch auf seinen ersten Punkt in der Gruppe G wartet. Israel hatte zum Start 1:1 gegen Slowenien gespielt und ist ungeschlagen. Held des Spiels war bei den Israelis Dreifachtorschütze Eran Zahavy.

In Haifa brachte der frühere Bundesliga-Profi Marko Arnautovic (8.) das Team des deutschen Trainers Franco Foda, der 2017 vom Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) den Vorzug vor dem ehemaligen Bremer und Münchner Bundesligastar Herzog erhalten hatte, planmäßig in Führung. China-Legionär Zahavy (34., 45.) drehte dann noch vor der Pause das Spiel, ehe er mit einem Sonntagschuss in der 55. Minute für die Vorentscheidung sorgte. Munas Dabbur (66.) von Red Bull Salzburg machte auf Vorarbeit von Zahavy die Blamage für die Alpenrepublik perfekt. Der Ex-Bremer Arnautovic (75.) konnte nur noch verkürzen.

In Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt), Aleksandar Dragovic, Julian Baumgartlinger (beide Bayer Leverkusen), Marcel Sabitzer (RB Leipzig) und Valentino Lazaro (Hertha BSC) standen fünf Bundesligaprofis in der Startelf der Österreicher, die sich nach gutem Beginn und der verdienten Führung von den Hausherren den Schneid abkaufen ließen. Ohne den den verletzten Bayern-Verteidiger David Alaba lief nach dem Ausgleich bei den Österreichern nicht mehr viel zusammen.

Kroatien blamierte sich in Ungarn, nachdem der Favorit zum Auftakt der Gruppe E nur ein mühevolles 2:1 gegen Außenseiter Aserbaidschan gelungen war. Frankfurts Torjäger Ante Rebic (13.) hatte die Kroaten in Führung geschossen, der Hoffenheimer Stürmer Adam Szalai glich in der 34. Minute für den Gastgeber aus. Zuvor waren die Kroaten das ein ums andere Mal an Peter Gulacsi von RB Leipzig im ungarischen Tor gescheitert. Mate Patkai gelang in der 76. Minute der Siegtreffer für die Ungarn.

Im zweiten Spiel dieser Gruppe besiegte Wales dank eines frühen Treffers von Daniel James (5.) die Slowakei 1:0 (1:0) und feierte damit einen gelungen Auftakt in die Qualifikation. Für die Slowaken, bei denen die beiden Hertha-Profis Peter Pekarik und Ondrej Duda in der Startelf standen, war es die erste Niederlage, nachdem sie zum Auftakt Ungarn 2:0 geschlagen hatten.

Russland, Gastgeber der WM 2018, gewann in Astana gegen Gastgeber Kasachstan mit 4:0 (2:0). Zum Auftakt der Gruppe I hatten die Russen 1:3 beim WM-Dritten Belgien verloren. Die Kasachen hatten Schottland zunächst überraschend mit 3:0 bezwungen. Die Schotten gewannen ihr zweites Match bei Fußball-Zwerg San Marino 2:0 (1:0).