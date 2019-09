England hat dem Außenseiter Kosovo in einem turbulenten EM-Qualifikationsspiel die Grenzen aufgezeigt. Nach einem Blitz-Gegentor drehte der WM-Vierte in Southampton am Dienstag gewaltig auf, siegte 5:3 (5:1) und liegt mit der perfekten Ausbeute von zwölf Punkten aus vier Spielen klar auf Kurs. Für den Kosovo endete in der Gruppe A eine Serie von 15 Qualifikationsspielen ohne Niederlage.

Zunächst schien der imposante Lauf des Teams aus Kosovo noch weiterzugehen. Nach nur 35 Sekunden nutzte Valon Berisha einen krassen Fehler des englischen Abwehrspielers Michael Keane zur Führung. Dann aber kam England: Raheem Sterling (9.), Harry Kane (19.) und Jadon Sancho von Borussia Dortmund (44./45.+1) drehten das nun einseitige Duell, zudem unterlief Mergim Vojvoda (37.) ein Eigentor.

Als alles gelaufen schien, kamen die Gäste zurück: Berisha (49.) und Vedat Muriqi (55., Foulelfmeter) führten den Kosovo wieder heran. Zum Punktgewinn reichte es nicht mehr, obwohl Kane noch einen Foulelfmeter verschoss (65.). Tschechien eroberte mit einem 3:0 (0:0) in Montenegro den zweiten Platz.

Ronaldo trifft vierfach für Portugal

Auch Weltmeister Frankreich und der Verfolger Türkei sind in der Gruppe H auf dem Weg Richtung Europameisterschaft. Kingsley Coman (18.) führte die Franzosen in Paris mit seinem dritten Länderspieltor binnen vier Tagen zum allerdings mühsamen 3:0 (1:0) gegen Andorra. Außerdem trafen Clement Lenglet (52.) und Wissam Ben Yedder (90.+1), Antoine Griezmann verschoss einen Foulelfmeter (28.). Die Türken gewannen 4:0 (1:0) in Moldau und haben nach sechs Spielen ebenfalls 15 Punkte. Mit großer Freude dürfte das Führungsduo den Patzer Islands (12) in Albanien (2:4) aufnehmen.

Titelverteidiger Portugal hat dagegen wieder einmal von Cristiano Ronaldo profitiert. Der fünfmalige Weltfußballer erzielte beim 5:1 (1:1) in Litauen vier Tore (7., Handelfmeter/61./65./76.), beim zweiten allerdings half Litauens Torhüter Ernestas Setkus kräftig nach. Acht Punkte aus vier Spielen bedeuten in der Gruppe B für Portugal den zweiten Platz. Spitzenreiter ist die Ukraine (13 Punkte), Dritter Serbien (7/3:1 in Luxemburg).

Neu formierte U21 siegt überzeugend

DFB, U21: Dank eines Dreierpacks von Robin Hack innerhalb von zehn Minuten ist die deutsche U21-Nationalmannschaft mit einem klaren 5:1 (4:0) in Wales in die EM-Qualifikation gestartet. Das neu formierte Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz gewann den Härtetest in Wrexham völlig verdient und nahm locker die erste Hürde auf dem Weg zur Endrunde 2021.

Überragender Mann war Stürmer Hack vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg, der mit Toren in der 19., 24. und 29. Minute früh auf 3:0 stellte. In der einseitigen Begegnung trafen zudem Werder Bremens Johannes Eggestein (41.) und Adrian Fein vom Hamburger SV (50.) für das DFB-Team, das in dieser Konstellation erst seit einer Woche zusammen trainiert. Umso wichtiger waren die drei Punkte: Nur der Gruppensieger löst sicher das Ticket für die EM in Slowenien und Ungarn. Für Wales erzielte Mark Harris (48.) per Handelfmeter das zwischenzeitliche 1:4.