Das deutsche Fußballnationalteam der Frauen hat seine bislang perfekte Bilanz in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2022 fortgesetzt. Gegen Außenseiter Griechenland gewann die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Freitag in Ingolstadt 6:0 (4:0). Sie bleibt damit in der siebten Partie mit insgesamt 43:0 Toren unbesiegt. "Die Leistung war ordentlich. Aber wir haben immer noch Qualität und Potenzial", sagte Voss-Tecklenburg im ZDF. "Es ist immer schwer gegen einen Gegner, der sehr tief steht." Nach einer Reihe von Chancen brachte Marina Hegering das deutsche Team per Kopfball in der 16. Minute in Führung. Die überragende Spielerin war Laura Freigang: Der aktuell mit zehn Treffern besten Torschützin der Bundesliga gelang in ihrem dritten Länderspiel ein Dreierpack (21., 39. und 45. Minute). Linda Dallmann (72.) und Paulina Krumbiegel (90.+2) erhöhten schließlich zum 6:0-Endstand. Das letzte Gruppenspiel bestreitet das bereits für die EM qualifizierte DFB-Team am Dienstag (18 Uhr, Sport1) in Dublin gegen Irland.