Deutsche Fußballerinen, EM-Quali: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen ist mit einem Kantersieg gegen Außenseiter Montenegro in die EM-Qualifikation gestartet. Im ersten Spiel nach dem Viertelfinal-Aus bei bei der WM in Frankreich trafen am Samstag beim 10:0 (5:0) Svenja Huth (3. Minute), die überragende Spielführerin Alexandra Popp (8./24./38.), Klara Bühl (34./59), Sara Doorsoun (52.), Turid Knaak (54.), Lea Schüller (84.) und Linda Dallmann (88.) in Kassel für die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss- Tecklenburg. Am Dienstag steht in Lwiw gegen die Ukraine das nächste Spiel an. Weitere Gegner der DFB-Elf in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2021 in England sind Irland und Griechenland.

Basketball-WM: Mitfavorit Serbien hat seine Auftakthürde bei der Basketball-WM souverän genommen. Der Vizeweltmeister gewann im chinesischen Foshan 105:59 (50:32) gegen den völlig überforderten Außenseiter Angola und machte den ersten Schritt zum Sprung in die zweite Gruppenphase. Bogdan Bogdanovic vom NBA-Klub Sacramento Kings (24 Punkte) war bester Werfer im Team von Sasa Djordjevic, ehemals Trainer bei Bayern München.

Durch den Erfolg setzten sich die Serben, Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Rio und Vize-Europameister, an die Spitze der Vorrundengruppe D. Die weiteren Gegner sind Italien und die Philippinen. Zwei Teams ziehen in die Zwischenrunde ein, in der es bei der ersten WM mit 32 Teilnehmern neue Vierergruppen gibt.