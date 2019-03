22. März 2019, 19:00 Uhr Virgil van Dijk Die Abwehrwaffe

Kein Abwehrspieler ist weltweit so gefürchtet wie Virgil van Dijk. Mit dem FC Liverpool beendete er den Zyklus der Bayern - nun trifft die Nationalelf auf den Niederländer. Hat so ein Spieler auch eine Schwäche?

Von Benedikt Warmbrunn

Manche Tore offenbaren die Wahrheit, die in ihnen liegt, erst so richtig in der Rückschau, wenn sie bereits in den Geschichtsbüchern eingetragen sind, gefettet und unterstrichen. In der Rückschau zeigt sich bei diesen Toren, wie naiv der Glaube an das Gute im eigenen Fußballspiel gewesen ist, der Glaube daran, dass die eigenen Kräfte immer noch überlegen sind.

Erstes Beispiel: Ein Oktoberabend 2018 in Amsterdam, die deutsche Nationalelf beginnt gegen die Niederlande passabel, hat gute Chancen, dann gibt es eine Ecke ...