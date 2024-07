So aktuell wie Neuschwanstein und das Brandenburger Tor ist der deutsche Kader nicht. 20 Bildchen sind auf der deutschen Doppelseite einzukleben. Von den tatsächlichen 26 deutschen EM-Spielern sind neun dabei – und 17 nicht. Stattdessen sind acht Spieler im Album, die es nicht in Julian Nagelsmanns Kader geschafft haben, sowie als „Legenden“: Oliver Kahn, Lothar Matthäus und Bastian Schweinsteiger.

Stickeralbumredakteure haben es schwer. Erstens müssen sie die Kader erahnen, wenn diese noch nicht nominiert sind, zweitens besitzt ihr Verlag womöglich nicht die Rechte an jedem einzelnen Bild. Aus wohl diesem Grund fehlen im Album so wichtige Spieler wie Manuel Neuer, Toni Kroos und Florian Wirtz. Zum von Topps nominierten deutschen Kader gehören hingegen: Mario Götze, Julian Brandt, Timo Werner, Karim Adeyemi, Niklas Süle, Robin Gosens, Thilo Kehrer und Malick Thiaw.

Auch bei Panini waren die Kader nicht immer ganz korrekt. Derart inakkurat wie diesmal war eine deutsche Mannschaft aber wohl nie. Deshalb Vorsicht: Wer das 24er-Heim-EM-Stickeralbum in 30 Jahren noch mal hervorkramt, um sich wohlig-wehmütig daran zu erinnern, wer damals für Deutschland gespielt hat, der droht einem fahrlässigen Akt der Geschichtsfälschung anheimzufallen. An die Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt, die als kulturelles Gedächtnis seit 1913 alles Gedruckte sammelt, ergeht der Auftrag, dieses Album, wenn überhaupt, mit einem roten Warnaufkleber zu archivieren. Dabei ist zu beachten: Auch solch ein Aufkleber findet sich in keinem der Stickertütchen.