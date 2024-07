Von Felix Haselsteiner

Bilder wiederholen sich, Muster auch. Die etwas krude Zusammenstellung von orangefarbenen Trapezen, die mit ein bisschen Fantasie zu einer Art 3-D-Backsteinmauer werden, war in den späten 1980er-Jahren Trend in den Niederlanden. Und sie ist es nun wieder. Ein Sportartikelhersteller hat das Trikot vom niederländischen EM-Sieg 1988 in Deutschland wieder aufgelegt, man kann sich sogar die Namen von damals aufdrucken lassen. Auf den Fanmärschen ist das Trikot ein Renner, auch wenn die Originalität fehlt. Das Shirt ist aus billigem Polyester, man sieht ihm an, dass es sich um eine mit einfachen Mitteln hergestellte Kopie handelt.