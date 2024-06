EM kulturell:Hans Steinbichlers Theaterprojekt

Parallel zum Geschehen auf dem Rasen findet weiterhin an vielen Orten in Deutschland ein umfangreiches Kulturprogramm statt. Im „Stadion der Träume“ im Fat Cat (ehemals: Gasteig) in München etwa gibt am Mittwoch und Donnerstag der Filmemacher und Grimme-Preis-Träger Hans Steinbichler seine Theater-Premiere mit dem Projekt ABSEITS: zwei theatrale Einwürfe und ein Kurzfilm. Infos und Tickets unter www.stadiondertraeume.de.