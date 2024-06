Der Stern hat neulich berichtet, in München habe sich „ein falscher Bär unautorisierten Zutritt zur Allianz Arena verschafft“, das ist natürlich schon so etwas wie der Satz der Europameisterschaft. Bekannt war in Deutschland vorher: die falsche Neun, der falsche Fuffziger, der falsche Hase. Der falsche Bär ist eine sprachliche Neuschöpfung; ein Begriffspaar, das den eigentlichen Vorgang, um den es geht, überleben wird. Ein YouTuber hatte sich, in einem gefälschten Kostüm des EM-Maskottchens Albärt, beim Eröffnungsspiel in die Münchner Arena geschlichen, der falsche Bär hatte auch eine falsche Akkreditierung, und man kann sich vorstellen, dass er in unsicheren, fragilen Zeiten wie diesen viel Falsches hätten anrichten können. Hat er aber gottlob nicht.