Von Martin Schneider

Es ist schon schade, dass Julian Nagelsmann am kommenden Donnerstag um 13 Uhr nicht auf der Zugspitze stehen wird. Der Fußball-Bundestrainer ist privat dem Alpinismus durchaus zugewandt, er würde auf Deutschlands höchstem Berg sicher eine gute Figur machen. Aber während der DFB es 2008 noch für eine gute Idee hielt, Joachim Löw in eine Seilbahn zu setzen und auf 2962 Meter den EM-Kader verkünden zu lassen, ist man mittlerweile bescheidener und vor allem mit Symbolik sparsamer geworden. Aber immerhin wird Nagelsmann seine Spieler für das Heimturnier in der Berliner Friedrichsstraße in Sichtweite des Brandenburger Tores verkünden, so viel Nationalbezug muss dann schon noch sein.