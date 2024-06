In der Tat: Rumänien spielte damals mit, schied aber ohne erinnerungswürdige Leistungen aus – als siegloser Gruppenletzter hinter Frankreich, der Schweiz und Albanien. Beim aktuellen Turnier hingegen wurde die K.-o.-Runde erreicht – und mehr noch: sogar als Gruppensieger! Im Achtelfinale treffen die Rumänen nun am Dienstag (18 Uhr, in München) auf die Niederlande.

SZ: Herr Lupescu, Rumänien sorgte gleich im ersten Spiel dieser EM mit einem 3:0-Sieg gegen die Ukraine für Aufsehen. Ist es ehrenrührig zu sagen: Niemand konnte damit rechnen, dass Rumänien die Vorrunde als Gruppenerster abschließt – vor Belgien, der Slowakei und der Ukraine?

Nein, ist es nicht. Obwohl ich glaube, dass die Tabelle sehr gut wiedergibt, wie ausgeglichen diese Gruppe war. Die Belgier waren die Favoriten, aber das garantierte nichts. Sie haben dann ja auch ihre Probleme bekommen. Und richtig: Wir hatten einen sehr guten Start, gegen eine ukrainische Mannschaft, die, glaube ich, ein wenig überheblich war. Die haben gedacht, dass sie das Spiel einfach gewinnen. In unserem zweiten Spiel waren wir gegen Belgien ziemlich schlecht (0:2). Aber aus dem letzten gegen die Slowakei brauchten wir dann nur noch einen Punkt, um weiterzukommen…

Nicht nur Sie, auf die Slowaken traf dasselbe zu. Und siehe da: Das Spiel endete 1:1 …

Ich weiß, worauf Sie hinauswollen …

… nun ja, dieses Unentschieden hatte aufgrund der Konstellation, dass damit beide Teams ihr großes Ziel Achtelfinale erreichten, für kritische Beobachter einen Beigeschmack.

Ich denke, die Zuschauer haben bei diesem 1:1 ein ganz gutes, kampfbetontes Spiel gesehen – unter schwierigen Bedingungen. Es war nicht einfach zu spielen bei dem starken Regen und der Hitze. Wir brauchten die Unterstützung unserer Zuschauer – und haben sie bekommen. Bei unseren Spielen sind 70 Prozent der Kapazität im Stadion in rumänischer Hand gewesen, und das hat uns zu diesen vier Punkten gepusht. Die Rumänen lieben es, zu reisen und die Nationalelf zu unterstützen. Man merkt, dass bei unseren Anhängern der Hunger nach Erfolg groß ist.

Wer vom rumänischen Fußball spricht, denkt unweigerlich an die Goldene Generation mit Gheorghe „Gica“ Hagi, Gica Popescu, Dorinel Munteanu, an Florin Raducioiu und an Sie, Herr Lupescu. War der Schatten dieser Vergangenheit eine große Last für die nachfolgenden Generationen?

Wir haben vor ein paar Wochen ein Jubiläumsspiel in Bukarest gemacht, die rumänischen Spieler der WM 1994 traten gegen internationale Legenden jener Zeit wie Hristo Stoitschkow, Rivaldo oder Nuno Gomes an, die von José Mourinho trainiert wurden. Es waren 55 000 Zuschauer da! Nach 30 Jahren! Ob die Vergangenheit eine Last ist, fragen Sie? Ich habe den Eindruck, dieses Spiel hat den Fans einen Impuls gegeben. Sie wollen das, was wir damals erlebt haben, jetzt auch mit den Jungs von heute erleben.

Detailansicht öffnen Früher Bundesligaprofi in Leverkusen und Gladbach, heute Mitglied der technischen Studiengruppe der Uefa: Ioan Lupescu (rechts) mit einem Fan beim Vorrundenspiel der Rumänen gegen Belgien. (Foto: Silas Schueller/Imago)

Wenn man auf die Trainerbank schaut, muss man ebenfalls an die Vergangenheit denken. Der aktuelle Nationaltrainer Edward Iordanescu ist der Sohn von Anghel Iordanescu, der 1994 Rumäniens Goldene Generation…

…bei der WM in den USA betreut hat, stimmt!

Gibt es so etwas wie eine fußballerische Iordanescu-DNA?

Ja, vor allem in der defensiven Ausrichtung. Beide legen ein großes Augenmerk auf den Abwehrbereich und wollen, dass ihre Mannschaften hinten gut stehen. Die Stärke der heutigen Mannschaft ist die Mannschaft. Sie funktioniert nur als Block. Wir haben Probleme, wenn wir ein Gegentor bekommen und das Spiel machen müssen. Es war deshalb ganz gut, dass wir gegen die Slowaken nach dem 0:1 schnell einen Elfmeter bekommen haben.

Was zeichnet die rumänische Mannschaft aus?

Ihre Kompaktheit. Es gibt keinen Spieler, von dem man sagen würde: Der kann ein Spiel allein entscheiden oder ist individuell so herausragend wie der eine oder andere deutsche, spanische oder auch niederländische Spieler. Wir müssen ein Plus an Intensität, Kampf und ein wenig Intelligenz ins Spiel bringen. Nur so kommen wir zu Siegen. Das haben wir hier bei der EM, aber auch schon in der Qualifikationsphase gesehen. Wir haben vielleicht nicht so attraktiv gespielt, aber oft zu null.

Der wichtigste Spieler ist Verteidiger Nicola Stanciu. Einverstanden?

Er ist als Kapitän quasi von Haus aus wichtig. Er füllt diese Führungsrolle gut aus, obwohl er noch sehr jung ist. Ich würde auch Florin Nita von Gaziantep nennen, der ein guter Torwart ist, und Razvan Marin, der zwar nicht bei einem großen Klub, aber immerhin in Italien spielt (in Empoli, Anm. d. Red.). Beide sind sehr konstant. Man merkt ihnen an, dass sie Erfahrung mitbringen.

Noch mal Stichwort Vergangenheit: Zum Team gehört Ianis Hagi, der Sohn von Gica Hagi, dem großen Spielmacher der 1990er- Jahre, den alle „Maradona der Karpaten“ nannten.

Viele vergleichen ihn mit seinem Vater, aber er ist als Spieler ein total anderer Typ. Ich mag ihn, weil er beidfüßig ist und ein gutes Auge hat. Er hatte eine schwere Verletzung und musste lange pausieren. Er hat in Glasgow und bei Alavés in Spanien leider nicht so viele Spiele gemacht. Aber gegen die Slowakei hat er gut gespielt und auch den Elfmeter herausgeholt. Er ist eine gute Alternative für unsere Offensive.

Rumänische Fußballer gelten seit Jahrzehnten als technisch versiert. Aber es hat nie zu einem ganz großen Wurf bei einer EM oder WM gereicht. Warum?

Man muss leider sagen: Wir haben in Rumänien nicht die beste Liga, und das macht etwas aus. Die Bundesliga hilft ja auch der deutschen Nationalelf. In der vergangenen Saison hat sich kein rumänischer Klub für einen europäischen Wettbewerb qualifiziert. Und wir haben viele Spieler im Ausland, aber selten bei großen Klubs. Einige spielen, andere nicht, das macht alles nicht einfacher. Zudem lässt die Arbeit in den Fußball-Akademien nach. Im Grunde funktioniert nur jene, die Hagi vor 14, 15 Jahren beim FC Farul Constanta am Schwarzen Meer gegründet hat. Die Hälfte der Nationalmannschaft hat Hagis Akademie durchlaufen.

Detailansicht öffnen Freude in Blau, Gelb und Rot: Außenverteidiger Andrei Ratiu nach dem Spiel gegen die Slowakei. (Foto: Imago/Pro Shots)

Sie sind Mitglied der Technischen Kommission der Uefa. Wie fällt Ihr Gesamturteil zur bisherigen EM aus?

Das Erste, was ins Auge fällt: Es gibt eine überragende Atmosphäre. In jedem Stadion. Man merkt, Deutschland ist ein Fußballland. Die Zuschauer haben in den letzten zehn Minuten noch einmal gepusht, auch normale Spiele wurden am Ende noch mal spannend – auch deshalb, weil kleine Mannschaften viele Zuschauer mitbringen und auch fußballerisch aufgeholt haben. Die Qualitätsunterschiede sind kleiner geworden. Die einzige Mannschaft der EM, die keinen guten Eindruck gemacht hat, ist Schottland.

Wenn Sie zwei, drei Trends der EM nennen müssten – welche wären das? Was hat Sie überrascht?

Es ist noch etwas früh, ein abschließendes Urteil abzugeben. Aber man hat gesehen, dass man bei Spanien immer über dieses Tiki-taka gesprochen hat, und das ist nun anders. Sie spielen offensiv und haben viel Ballbesitz, aber sie sind aggressiver geworden und spielen gut hinter die Linie in den Raum. Man hat auch gesehen, dass viele Mannschaften versuchen, hoch zu pressen – da ragen die Österreicher heraus, die stehen physisch sehr gut da. Im Gegensatz zum Beispiel zu den Engländern, die nach der langen Premier-League-Saison ein paar Probleme mit der Frische haben.

Und die Niederländer, auf die Ihre Rumänen nun treffen?

Es ist immer noch eine gute Mannschaft mit guten Spielern. Es wird sehr schwer für Rumänien. Kompaktheit, Aggressivität, Konter – das wird der Schlüssel sein. Wir werden nicht viele Chancen haben. Aber bei Fehlern des Gegners müssen wir da sein, mit Hilfe unserer Zuschauer. Müssten in München nicht auch Niederländer im Stadion sein – wir hätten alle Tickets aufgekauft.