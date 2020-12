Meldungen im Sportticker

Handball, WM: Die deutschen Handballerinnen sind unbeeindruckt von den Corona-Diskussionen im Vorfeld erfolgreich in die EM in Dänemark gestartet. Die DHB-Auswahl setzte sich am Donnerstag 22:19 (13:10) gegen Rumänien durch und machte damit den ersten Schritt in Richtung Hauptrunde. Kapitänin Kim Naidzinavicius sowie Emily Bölk und Julia Maidhof waren in Kolding mit je vier Treffern die besten Werferinnen für das von Co-Trainer Alexander Koke betreute Team. Bereits am Samstag wartet das zweite Spiel in Gruppe D gegen Mitfavorit Norwegen, der am Donnerstagabend Außenseiter Polen 35:22 (17:13) deklassierte.

Das deutsche Spiel gegen die Polinnen bildet den Abschluss der Vorrunde am Montag (beide 18.15 Uhr/sportdeutschland.tv). Wann Bundestrainer Henk Groener nach seiner COVID-19-Erkrankung zum deutschen Team stößt, ist weiterhin offen. Die Austragung der Partie gegen Rumänien hatte auf der Kippe gestanden, nachdem bei den Rumäninnen am Dienstag ein Coronafall aufgetreten war. Der europäische Dachverband EHF lehnte einen deutschen Antrag auf Spielverlegung jedoch ab.

Fußball, Europa League: Premier-League-Spitzenreiter Tottenham Hotspur hat sich durch ein 3:3 (1:1) beim österreichischen Erstligisten Linzer ASK am Donnerstag als drittes englisches Team nach Leicester City und dem FC Arsenal vorzeitig den Einzug in die K.o.-Runde der Fußball Europa League gesichert. Gareth Bale (45.+2) und Dele Alli (86.) mit jeweils verwandelten Elfmetern sowie der Ex-Leverkusener Heung-Min Son (56.) schossen die Tore für die Spurs, die nun in Gruppe J weiter drei Punkte Vorsprung auf die Linzer haben und dank des besseren Direktvergleichs nicht mehr von Platz zwei zu verdrängen sind. Für die nie aufsteckenden Österreicher waren Peter Michorl (42.), der ausgeliehene Bremer Profi Johannes Eggestein (84.) und Mamoudou Karamoko in der dritten Minute der Nachspielzeit erfolgreich.

Mehr Mühe als erwartet hatte zunächst auch der AC Mailand als klarer Tabellenführer der italienischen Serie A gegen Celtic Glasgow, das nach Toren von Tom Rogic (7.) und Odsonne Edouard (14.) schnell mit 2:0 in Führung lag. Doch Ex-Bundesliga-Kicker Hakan Calhanoglu (24.) und Samu Castillejo (26.) besorgten in nur zwei Minuten den Ausgleich. Der Norweger Jens Petter Hauge (50.) und Brahaim Diaz (82.) sorgten mit ihren Treffern für den 4:2-Endstand. Damit hat der AC Mailand mit nun zehn Punkten als derzeitiger Tabellenzweiter hinter Olympique Lille (11) die Zwischenrunde erreicht. Als vorzeitiger Sieger der Gruppe I steht der FC Villarreal durch das 1:0 (0:0) beim türkischen Team Sivasspor fest.

NBA, LA Lakers: Los Angeles bleibt nach LeBron James auch der zweite Anführer für die kommenden Spielzeiten erhalten. Forward Anthony Davis einigte sich mit den Lakers auf einen neuen Fünfjahresvertrag, durch den der 27-Jährige bis 2025 190 Millionen US-Dollar kassiert. Dies bestätigte Davis' Agent Rich Paul dem Sender ESPN. Zuvor hatte das neue Team von Nationalspieler Dennis Schröder mit James (35) Einigung über einen neuen Vertrag von 2021 bis 2023 erzielt, der dem besten Basketballer seiner Generation in zwei Spielzeiten das Maximum von 85 Millionen US-Dollar einbringt. In der Saison 2020/21 wird James zuvor mit 39,2 Millionen Dollar entlohnt. Der gebürtige Braunschweiger Schröder war vor zwei Wochen von Oklahoma City Thunder nach Kalifornien gewechselt und hat an der Seite von James und Davis erstmals realistische Titelchancen.