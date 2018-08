14. August 2018, 13:53 Uhr EM in Berlin Schwärmen auf der magischen blauen Bahn

Der deutschen Leichtathletik geht es besser als noch vor zwei, drei Jahren.

Mit Läuferinnen wie Gesa Krause oder Konstanze Klosterhalfen kann der DLV auch bei Olympia rechnen - die EM in Berlin war vor allem für die Hindernisläuferin Krause ein voller Erfolg.

Von Joachim Mölter, Berlin

Erst war Gesa Felicitas Krause unten auf der Kunststoffbahn zu sehen gewesen. Dann war sie oben auf den Marmorstufen über dem Marathontor unterwegs. Etwas später rannte sie durch den Graben zwischen Tribünen und Innenraum. Schließlich blieb sie in den Katakomben des ehrwürdigen Berliner Olympiastadions stehen und versicherte: "Ich habe mein Ziel nie aus den Augen verloren, ich habe nur den Weg dahin etwas verändert."

Das klang zunächst so, als wollte Gesa Felicitas Krause nicht zugeben, dass sie sich in dem riesigen Gemäuer verlaufen hatte auf dem Weg zu ihrer Familie und zu ihren Freunden, die auf sie warteten. Aber Krause hatte ihr Ziel ja schon vor dem zweistündigen Marathonlauf durch alle Ecken und Ende der Arena erreicht: den Sieg im 3000-Meter-Hindernislauf bei diesen Europameisterschaften. Dafür hatte sie zuletzt einige Wettkämpfe abgesagt und sich ins Trainingslager nach Davos zurückgezogen. Der veränderte Weg führte aber auch dahin, wo sie hinwollte.

Als die für Trier startende Leichtathletin am Sonntagabend ihren Titel in 9:19,80 Minuten verteidigte, in Saisonbestzeit, hatte sie mit ihrem Endspurt gewartet, bis sich die Läuferinnen zum letzten Mal dem Wassergraben näherten. Erst da löste sich die 1,67 Meter kleine Athletin aus dem Windschatten der Schweizerin Fabienne Schlumpf und stürmte zum Sieg. "Das war vor zwei Jahren anders, da habe ich das Rennen an der Spitze selbst gestaltet", sagte sie und gab zu: "Ich war ein bisschen unsicher, weil die Wettkämpfe vorher nicht so gut gelaufen waren. Es war einfach ein holpriges Jahr."

Der größte Unterschied zum EM-Triumph 2016 in Amsterdam war jedoch ein anderer: "Vor heimischem Publikum zu laufen, ist ein unglaublich tolles Gefühl. Und diese blaue Bahn hat etwas Magisches." Wie alle Leichtathleten, die sich in der vergangenen Woche bei der EM im Berliner Olympiastadion herumtrieben, plädierte auch sie gegen den diskutierten Umbau zum reinen Fußballstadion. "In diesem Stadion steckt viel Geschichte, die sonst genommen wird", sagte sie.

Auch Gina Lückenkemper gefiel es im Olympiastadion: "Es ist so unglaublich cool, hier zu laufen - auf dieser Bahn, in dieser Atmosphäre", sagte die Sprinterin, die auf dieser Bahn, in dieser Atmosphäre zwei Medaillen gewonnen hatte - am ersten EM-Tag eine silberne über 100 Meter und am letzten eine bronzene über 4 x 100 Meter mit den Kolleginnen Lisa Marie Kwayie, Tatjana Pinto und Rebekka Haase. Die Abteilung Lauf beschaffte also ironischerweise die letzten zwei der insgesamt 19 Medaillen für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) - sechs goldene, sieben silberne sowie sechs bronzene. Gemessen an der Zahl der Wettbewerbe sind die deutschen Läufer ja schwer unterrepräsentiert, wenn es ans Einsammeln von Medaillen geht. Man könnte sagen: Es läuft holprig.