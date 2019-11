Nach einem komplizierten Losverfahren in Bukarest stehen die ersten beiden Vorrundengegner des DFB-Teams fest. Bei der EM 2020 trifft deutsche Auswahl auf Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal. Der dritte Gegner wird erst bekannt, wenn die Nations-League-Playoffs beendet sind.

Beim Turnier spielen 24 Mannschaften mit. Diese werden auf sechs Gruppen verteilt. Es gibt also sechs Gruppen mit vier Mannschaften. Entsprechend gab es vier Lostöpfe. Wer in welchem Lostopf gelandet ist, hing vom Abschneiden in der EM-Qualifikation ab. Ein Beispiel: Deutschland war unter den sechs besten Teams der Qualifikation, deshalb ist Deutschland in Topf 1 gelandet.

Das die DFB-Auswahl automatisch in Gruppe F gelandet ist, liegt daran, dass diese Gruppe in München und Budapest gespielt wird - und Gastgeber in ihrem Land spielen sollen. So erklärt sich auch die Verteilung der anderen Teams. Aus Topf 1 sind nur Belgien und Ukraine keine Gastgeber. Aber die Ukraine darf nicht gegen Russland spielen und landete deshalb nicht in Gruppe B.

Die Vorrunde der Europameisterschaft findet für die deutsche Mannschaft demnach ausschließlich in München statt.

Gruppe A: Italien, Schweiz, Türkei, Wales

Gruppe B: Belgien, Russland, Dänemark, Finnland

Gruppe C: Ukraine, Niederlande, Österreich, Playoff-Gewinner D

Gruppe D: England, Kroatien, Tschechien, Playoff-Gewinner C

Gruppe E: Spanien, Polen, Schweden, Playoff-Gewinner B

Gruppe F: Deutschland, Frankreich, Portugal, Playoff-Gewinner A