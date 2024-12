Die deutschen Fußballerinnen haben Losglück: Das DFB -Team von Bundestrainer Christian Wück geht bei der Fußball-EM in der Schweiz Titelverteidiger England zunächst aus dem Weg. Die Deutschen treffen in der Vorrunde auf Polen, Dänemark und Schweden. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union UEFA in Lausanne für das Turnier vom 2. bis 27. Juli 2025.

Die Rekord-Europameisterinnen aus Deutschland starten auf dem Weg zum angestrebten neunten Triumph in der Gruppe C. Das Eröffnungsspiel bestreitet das Gastgeber-Team aus der Schweiz in Basel gegen Norwegen. Die Gruppe A vervollständigen Island und Finnland. In der Gruppe B treten die Weltmeisterinnen aus Spanien, Portugal, Belgien und Italien gegeneinander an. Die stärkste Gruppe D bilden Frankreich, England, Wales und die Niederlande.

Die Auslosung mit Turniermaskottchen Maddli (Foto: Laurent Cipriani/dpa)

Die DFB-Auswahl, die Schweiz sowie Spanien und Frankreich waren gesetzt. Die beiden Gruppenersten erreichen das Viertelfinale. Als Gruppensieger würde die deutsche Auswahl gegen den Zweiten aus der England/Frankreich-Gruppe in Zürich spielen, als Zweiter gegen den Sieger dieser Gruppe in Basel.

Das vergangene EM-Finale hatten die DFB-Frauen 2022 in Wembley gegen England mit 1:2 verloren. Für Wück ist es als Nachfolger von Horst Hrubesch das erste Turnier als Verantwortlicher der Frauen, nachdem er mit der männlichen U17 des DFB Europa- und Weltmeister war.