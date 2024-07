Von Javier Cáceres, Berlin

Die fußballerisch beste Mannschaft der diesjährigen Europameisterschaft hat am Sonntagabend in Berlin auch das Finale gewonnen – und sich zum vierten Mal in der Geschichte den Titel gesichert. In einem lange zähen, dann aber spektakulär dramatischen Finale siegten die Spanier gegen England mit 2:1 – und schafften es dabei sogar, den verletzungsbedingten Ausfall ihres wichtigsten Spielers zu kompensieren. Die Engländer verpassten damit die Chance, erstmals überhaupt einen Titel fern der Insel zu gewinnen.