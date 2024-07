In einer französischen Zeitung ist einst folgende Rubrikenanzeige erschienen: „Gescheiterte Existenz, viermal geschieden, zweimal Konkurs, Plattfüße, Vollglatze, Säbelbeine, Asthma und Rheuma, möchte heiraten, möglichst Miss Europa oder Miss Frankreich, eventuell auch andere Schönheitskönigin, sofern der Vater Millionär ist. Zuschriften unter dem Stichwort ,Bescheidenheit’.“ Angeblich kamen 83 Antworten, sechs mit beigelegtem Kontoauszug, und wer schon bisher glaubte, Schönheit sei eine Frage der inneren Werte, bekommt es damit noch präziser: Schönheit ist eine Frage der Selbstironie! Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben der lustige Mister Vollglatze und die sicher nicht ganz schlecht aussehende Beinahe-Miss-Europa noch heute glücklich vom Ersparten ihres Daddys.

Darf man das überhaupt noch sagen? Dass die eine gut und der andere auch nicht schlecht aussieht? Oder ist das automatisch Bodyshaming? Keine Bedenken scheinen da jedenfalls die freshen Leute vom Hamburger Marktforschungsinstitut Media Analyzer zu haben, die am Donnerstag diese hübsche Nachricht versandten: „Studie enthüllt: Toni Kroos ist der Schönste!“ Demnach haben 600 ihrerseits sicher total hotte Probandinnen und Probanden in einer repräsentativen Umfrage den sechsmaligen Champions-League-Sieger als attraktivsten Vertreter des deutschen EM-Kaders identifiziert, Manuel Neuer und Joshua Kimmich folgen auf den Plätzen. Alle anderen, schreibt der Media Analyzer, „schauen in die Röhre“.

Aber wieso das denn? Bleibt doch immer noch eine Rubrikenanzeige in der SZ: „Gescheiterte Viertelfinalexistenz, null Tore, Plattfüße, Kreuzbänder aus Kunstharzfasern, achtfach versteifte Rückenwirbel, schmerzmittelabhängig, Tattoos von acht Ex-Freundinnen in sensiblen Körperregionen, möchte heiraten …“ Versprochen, liebe Nationalspieler auf den hinteren Plätzen der Schönheitsskala, wir finden da eine Lösung!

Plattform X Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von X Corp. angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von X Corp. angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie untersz.de/datenschutz.

Und vielleicht macht ja auch diese Geschichte Hoffnung: Der neueste Hit im Netz ist ein Video, auf dem englische Fans einen deutschen Polizisten feiern, weil er aussieht wie Gareth Southgate, schmales Gesicht, markanter Bart, die Fans tanzen um den Polizisten herum und singen „Southgate you’re the one“. Hätte man einen derart gut aussehenden deutschen Polizisten nach den ersten drei EM-Spielen der Engländer mit deren Nationaltrainer verglichen, hätte das den Tatbestand der Beleidigung und üblen Nachrede erfüllt. Aber nun, da die Engländer im Finale stehen? Echt nice, dieser Southgate! Schönheit liegt halt wie immer im Auge des plattfüßigen, säbelbeinigen Betrachters.