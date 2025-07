Deutschlands Fußballerinnen bekommen es im EM-Viertelfinale mit Frankreich zu tun. Das französische Team von Nationaltrainer Laurent Bonadei sicherte durch ein 5:2 (1:2) gegen die Niederlande das Weiterkommen und den Sieg in Gruppe D und trifft nun am Samstag (21 Uhr/ZDF und Dazn) im St.-Jakob-Park in Basel auf die DFB-Auswahl von Bundestrainer Christian Wück.