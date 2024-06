DFB-Elf in der Einzelkritik

Der Abwehrmann stellt Nagelsmann vor eine Gewissensfrage. Leroy Sané überschreitet jedes Tempolimit und Jamal Musiala gelingt nicht viel – aber halt das spielentscheidende Tor. Die DFB-Elf in der Einzelkritik.

Von Christof Kneer, Philipp Selldorf, Dortmund

Manuel Neuer

Manuel Neuer (Foto: Kenzo Tribouillard/AFP)

Leistete sich mit dem Anpfiff gleich mal eine Majestätsbeleidigung: Bestritt sein 18. EM-Spiel für die deutsche Nationalmannschaft und holte damit den heiligen Bastian Schweinsteiger ein. Andererseits: Neuer ist natürlich selbst eine Majestät. Für eine Majestät aber ganz schön schnell am Boden, als er in der 44. Minute gegen Höjlund rettete. Leistete sich seinen Fauxpas schon ganz am Anfang mit einem verunglückten Abspiel, danach eine königliche Vorstellung.